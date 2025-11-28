Contraparte Central de Valores para Deuda fortalece y moderniza operación

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) informa que la Contraparte Central de Valores (CCV) para el Segmento de Deuda inició operaciones, un hito que fortalece la infraestructura del mercado financiero mexicano y marca un avance significativo en la modernización de los servicios de compensación y liquidación.

En un comunicado se indica que la entrada en operación de la CCV Deuda traerá beneficios directos para el mercado. Al fungir como contraparte de las operaciones, elimina el riesgo de crédito y liquidación entre los participantes, asegurando la continuidad operativa incluso en contextos de alta volatilidad.

Además, sus esquemas de liquidación, basados en reglas claras y procesos robustos, fortalecen la seguridad y la transparencia del mercado. Todos los procesos se realizan bajo estándares internacionales, fortaleciendo la resiliencia del sistema financiero, aumentando la eficiencia y la seguridad.

Asimismo, la CCV Deuda elimina barreras entre participantes al no requerir líneas de crédito bilaterales, promoviendo condiciones equitativas de acceso y facilitando la incorporación futura de mecanismos de negociación electrónica y anónima. Con ello, se crea un entorno más competitivo y atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros, al tiempo que se habilita la adopción tecnológica necesaria para la futura electronificación del mercado de bonos.

El inicio de operaciones de la CCV Deuda es un paso clave dentro de la estrategia del Grupo BMV para fortalecer la infraestructura del mercado, ampliar la participación de inversionistas y fomentar una mayor liquidez a través de productos y servicios más robustos.

Las primeras operaciones en la CCV Deuda fueron concretadas por Banorte, Scotiabank, Invex y Bankaool, y los brokers SIF ICAP y Enlace, cuya colaboración fue clave para garantizar una puesta en marcha de manera ordenada y exitosa.

La coordinación y colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la CNBV han sido determinantes para avanzar de manera significativa en el desarrollo y la profundidad del mercado de deuda en México.

El Grupo BMV reconoce y agradece el compromiso y acompañamiento de las autoridades financieras a lo largo de este proceso.