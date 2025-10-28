Conéctate con nosotros

BanBajío reporta utilidad neta de $6,924 millones y propone dividendo extraordinario

El banco mantiene un sólido desempeño financiero con un ROE de 19.9%, una cartera total de $268 mil millones de pesos y un dividendo extraordinario propuesto por $1,069 millones.

León, Guanajuato, 27 de octubre de 2025.– Banco del Bajío (BanBajío) reportó una utilidad neta consolidada de $6,924 millones de pesos al cierre de septiembre de 2025 (9M25), cifra que refleja la solidez de su operación y el crecimiento sostenido de su cartera crediticia. Solo en el tercer trimestre del año (3T25), el banco registró una utilidad de $2,267 millones de pesos, con un Retorno sobre Capital (ROE) anualizado de 19.7% y 19.9% acumulado en el año.

Resultados financieros sólidos y eficiencia operativa

Los ingresos distintos a margen recurrentes mostraron un crecimiento del 50%, mientras que los ingresos totales disminuyeron 2.8% respecto al mismo trimestre de 2024, debido al efecto de la baja en la tasa de referencia.

El índice de eficiencia del banco se ubicó en 39.5%, muy por debajo del promedio del sistema financiero nacional (47.6%), lo que refleja un manejo prudente del gasto operativo.

En términos de cartera total, BanBajío alcanzó $268,199 millones de pesos, un aumento de 5.4% anual, con un crecimiento de 7.7% en la cartera empresarial y PYME, segmento estratégico para la institución. La cartera de consumo también mostró un avance importante de 13.1% anual, impulsado por un crecimiento en tarjetas de crédito (13.6%), créditos personales (17.0%) y créditos de nómina (11.8%).

Calidad de activos y fortaleza de capital

El índice de cartera vencida (IMOR) se situó en 1.97%, por debajo del promedio del sistema bancario (2.16%), y el índice de cobertura (ICOR) fue de 1.16 veces, lo que demuestra una sólida calidad de activos.

La captación total se incrementó 13.7% anual, alcanzando $274,287 millones de pesos, mientras que el índice de capitalización (ICAP) cerró en 15.89%, conformado en su totalidad por capital TIER I (capital aportado y utilidades acumuladas).

Actualmente, BanBajío cuenta con 331 sucursales y una red de más de 16,500 cajeros automáticos a través de alianzas estratégicas, ampliando su cobertura en todo el país.

Dividendo extraordinario para accionistas

El Consejo de Administración de BanBajío aprobó proponer a la próxima Asamblea General de Accionistas el pago de un dividendo extraordinario por $1,069 millones de pesos, equivalente a $0.90 por acción y un Dividend Yield del 2.0%.

De aprobarse, este pago sumaría un rendimiento total por dividendos de 12.2% en 2025, equivalente al 60% de la utilidad neta del ejercicio 2024. El dividendo se pagaría el 3 de diciembre de 2025, reforzando la política del banco de mantener una atractiva rentabilidad para sus accionistas.

