Grupo Coppel destina 20 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas por las lluvias

En respuesta a las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en distintas regiones del país, Grupo Coppel y Fundación Coppel destinaron 20 millones de pesos a acciones de apoyo humanitario, recuperación económica y acompañamiento a sus colaboradores y clientes en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

De este monto, 10 millones de pesos se dirigirán al apoyo directo de colaboradores y sus familias, mediante la entrega de alimentos, medicamentos, productos de higiene y limpieza, así como ayudas económicas proporcionales al nivel de afectación en viviendas o patrimonio.

“Creemos que la solidaridad transforma realidades. En Grupo Coppel y Fundación Coppel estamos cerca de quienes más lo necesitan, con acciones concretas que impulsan su recuperación económica y social”, destacó Rocío Abud, directora de Fundación Coppel y Responsabilidad Social de Grupo Coppel.

El resto de los 10 millones de pesos será canalizado a acciones humanitarias y de reconstrucción comunitaria, en coordinación con CADENA A.C., organización especializada en atención ante emergencias.

Como parte de la primera etapa de respuesta, el equipo de CADENA realizó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y distribuyó más de 600 kits de higiene, despensas, cobijas, colchones y herramientas de rescate en las zonas más perjudicadas.

A mediano plazo, Fundación Coppel desarrollará proyectos de recuperación social y económica, enfocados en la rehabilitación de espacios educativos y el impulso a emprendedores locales, con el objetivo de reactivar la economía y fortalecer el tejido social en las comunidades afectadas.

Apoyo financiero a clientes

En el ámbito financiero, Grupo Coppel activó medidas de alivio temporal en créditos para clientes en las zonas más afectadas. Desde el 20 de octubre, la empresa congeló automáticamente los pagos de créditos Coppel por hasta tres meses, beneficiando a cerca de 200 mil clientes en comunidades de Hidalgo (Tulancingo, Zacualtipán y Zimapán), Puebla (Huauchinango) y Veracruz (Álamo Temapache, Cerro Azul, Papantla, Poza Rica, Tantoyuca, Tuxpan y Xicotepec de Juárez).

Los beneficiarios fueron incorporados al programa de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Con estas acciones, Grupo Coppel reafirma su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas, apostando por una respuesta integral que combine apoyo económico, humano y financiero para acompañar la recuperación tras la emergencia.

“Estar cerca de las comunidades, acompañarlas en los momentos más difíciles y generar oportunidades para salir adelante forma parte de nuestro propósito: mejorar la vida de las familias mexicanas”, subrayó la empresa.