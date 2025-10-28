Conéctate con nosotros

De tu interés Empresas Noticias

Grupo Coppel destina 20 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas por las lluvias

De tu interés Noticias

Grupo Modelo cumple 100 años: innovación, orgullo y legado hecho en México

De tu interés Vivienda

Grupo Ruba celebra el éxito del Maratón Internacional de Juárez y su impacto en la comunidad

De tu interés Infraestructura

México enfrenta pérdidas millonarias por desastres naturales

Bancos De tu interés Economía

Consumo privado en México se estanca en julio con caídas menores a lo previsto

De tu interés Empresas

CDMX líder en conciertos, pero necesita WiFi robusto en sus venues

De tu interés Infraestructura

Schaeffler y TECHO llevan agua a familias de Puebla con sistemas de captación de lluvia

De tu interés Destinos Noticias

Proyecto Saguaro GNL en la mira: inicia batalla legal por el Golfo de California

Bancos De tu interés

Santander elimina comisión en transferencias internacionales vía app

De tu interés Urbanismo Vivienda

Día del Arquitecto: Arquitectura y diseño, una alianza que construye bienestar y futuro

De tu interés

Grupo Coppel destina 20 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas por las lluvias

Publicado

Hace 1 hora

en

En respuesta a las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en distintas regiones del país, Grupo Coppel y Fundación Coppel destinaron 20 millones de pesos a acciones de apoyo humanitario, recuperación económica y acompañamiento a sus colaboradores y clientes en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

De este monto, 10 millones de pesos se dirigirán al apoyo directo de colaboradores y sus familias, mediante la entrega de alimentos, medicamentos, productos de higiene y limpieza, así como ayudas económicas proporcionales al nivel de afectación en viviendas o patrimonio.

“Creemos que la solidaridad transforma realidades. En Grupo Coppel y Fundación Coppel estamos cerca de quienes más lo necesitan, con acciones concretas que impulsan su recuperación económica y social”, destacó Rocío Abud, directora de Fundación Coppel y Responsabilidad Social de Grupo Coppel.

El resto de los 10 millones de pesos será canalizado a acciones humanitarias y de reconstrucción comunitaria, en coordinación con CADENA A.C., organización especializada en atención ante emergencias.

Como parte de la primera etapa de respuesta, el equipo de CADENA realizó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y distribuyó más de 600 kits de higiene, despensas, cobijas, colchones y herramientas de rescate en las zonas más perjudicadas.

A mediano plazo, Fundación Coppel desarrollará proyectos de recuperación social y económica, enfocados en la rehabilitación de espacios educativos y el impulso a emprendedores locales, con el objetivo de reactivar la economía y fortalecer el tejido social en las comunidades afectadas.

Apoyo financiero a clientes

En el ámbito financiero, Grupo Coppel activó medidas de alivio temporal en créditos para clientes en las zonas más afectadas. Desde el 20 de octubre, la empresa congeló automáticamente los pagos de créditos Coppel por hasta tres meses, beneficiando a cerca de 200 mil clientes en comunidades de Hidalgo (Tulancingo, Zacualtipán y Zimapán), Puebla (Huauchinango) y Veracruz (Álamo Temapache, Cerro Azul, Papantla, Poza Rica, Tantoyuca, Tuxpan y Xicotepec de Juárez).

Los beneficiarios fueron incorporados al programa de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Con estas acciones, Grupo Coppel reafirma su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas, apostando por una respuesta integral que combine apoyo económico, humano y financiero para acompañar la recuperación tras la emergencia.

“Estar cerca de las comunidades, acompañarlas en los momentos más difíciles y generar oportunidades para salir adelante forma parte de nuestro propósito: mejorar la vida de las familias mexicanas”, subrayó la empresa.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.