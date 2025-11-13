Conéctate con nosotros

FINANZAS

FINANZAS

El MIDE reabre sus puertas con una renovación total

FINANZAS

Publicado

Hace 11 horas

en

El MIDE reabre sus puertas con una renovación total

Tras un proceso integral de transformación, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) anuncia su reapertura el 8 de noviembre, marcando un nuevo capítulo en su historia como referente en la educación económica y financiera en México.

Desde su apertura en 2006, el MIDE ha inspirado a generaciones a comprender la economía de forma práctica y divertida. Ahora, el museo se renueva para reconectar con la vida cotidiana de sus visitantes y reafirmarse como un espacio de aprendizaje accesible, participativo y cercano.

Como parte de la celebración, la entrada será gratuita del 8 al 16 de noviembre, invitando al público a redescubrir las nuevas salas, experiencias interactivas y talleres que conforman esta nueva etapa.

Un museo que evoluciona y se transforma

Ubicado en el Antiguo Convento y Hospital de los Betlemitas, un edificio del siglo XVIII restaurado por el Banco de México, el MIDE combina patrimonio histórico y tecnología contemporánea. Su renovación mantiene los ejes temáticos de economía, finanzas, crecimiento, bienestar y sustentabilidad, pero con un enfoque más humano y cotidiano.

Entre las principales novedades destacan:

  • Salas rediseñadas y actualizadas: con narrativas modernas, colores vibrantes y software interactivo renovado. Entre las experiencias se encuentran Para dar y recibir, Billetes bajo la lupa y Zombies come ahorros.
  • Nuevas experiencias participativas: como un tranvía interactivo sobre las plantas que cambiaron la economía, un recorrido con robot que reflexiona sobre el futuro del trabajo y el video mapping La ciudad del ahorro.
  • Programa de mediación renovado: que promueve interacciones más dinámicas entre mediadores y visitantes.
  • Nuevas narrativas históricas: para resaltar el valor patrimonial del edificio.
  • Programa de Inclusión Educativa MIDE: que, con apoyo de empresas e instituciones, permitirá acercar el museo a estudiantes, familias y grupos vulnerables.
  • Nueva imagen y logotipo: que conserva la esencia del museo con una identidad más contemporánea y cercana.

Un espacio para comprender la vida cotidiana

La directora general del MIDE, Silvia Singer, destacó que esta renovación busca acercar la economía a la vida de las personas:

“Queremos que el público redescubra este espacio, que es suyo, y se reconecte con la vida cotidiana a través de experiencias renovadas, participativas y cercanas. Esta reapertura es una celebración del conocimiento, la imaginación y el compromiso del equipo MIDE con la sociedad.”

El museo expresó su agradecimiento al Banco de México, institución fundadora, por su respaldo en este proceso, así como a sus aliados y patrocinadores, especialmente a Profuturo, que participa en la sala Tu yo del futuro, el espectáculo multimedia Ciudad del Ahorro y el micrositio educativo asociado.

Una invitación a redescubrir el MIDE

Con esta renovación, el MIDE adopta el lema “más cercano, más actual, más tuyo” y se reafirma como un museo de la vida cotidiana, donde cada visitante puede reflexionar sobre cómo sus decisiones económicas influyen en el bienestar individual y colectivo.

Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Entrada gratuita: del 8 al 16 de noviembre
A partir del 18 de noviembre:

  • Entrada general: $160 MXN
  • Estudiantes, maestros e INAPAM: $80 MXN
    Promociones:
  • Madrugadores MIDE 2×1: sábados y domingos, de 9:00 a 11:00 h
  • Tardes con Pilón 2×1: martes a viernes, de 15:00 a 17:00 h

Más información en: www.mide.org.mx

