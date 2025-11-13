FINANZAS
El MIDE reabre sus puertas con una renovación total
Tras un proceso integral de transformación, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) anuncia su reapertura el 8 de noviembre, marcando un nuevo capítulo en su historia como referente en la educación económica y financiera en México.
Desde su apertura en 2006, el MIDE ha inspirado a generaciones a comprender la economía de forma práctica y divertida. Ahora, el museo se renueva para reconectar con la vida cotidiana de sus visitantes y reafirmarse como un espacio de aprendizaje accesible, participativo y cercano.
Como parte de la celebración, la entrada será gratuita del 8 al 16 de noviembre, invitando al público a redescubrir las nuevas salas, experiencias interactivas y talleres que conforman esta nueva etapa.
Un museo que evoluciona y se transforma
Ubicado en el Antiguo Convento y Hospital de los Betlemitas, un edificio del siglo XVIII restaurado por el Banco de México, el MIDE combina patrimonio histórico y tecnología contemporánea. Su renovación mantiene los ejes temáticos de economía, finanzas, crecimiento, bienestar y sustentabilidad, pero con un enfoque más humano y cotidiano.
Entre las principales novedades destacan:
- Salas rediseñadas y actualizadas: con narrativas modernas, colores vibrantes y software interactivo renovado. Entre las experiencias se encuentran Para dar y recibir, Billetes bajo la lupa y Zombies come ahorros.
- Nuevas experiencias participativas: como un tranvía interactivo sobre las plantas que cambiaron la economía, un recorrido con robot que reflexiona sobre el futuro del trabajo y el video mapping La ciudad del ahorro.
- Programa de mediación renovado: que promueve interacciones más dinámicas entre mediadores y visitantes.
- Nuevas narrativas históricas: para resaltar el valor patrimonial del edificio.
- Programa de Inclusión Educativa MIDE: que, con apoyo de empresas e instituciones, permitirá acercar el museo a estudiantes, familias y grupos vulnerables.
- Nueva imagen y logotipo: que conserva la esencia del museo con una identidad más contemporánea y cercana.
Un espacio para comprender la vida cotidiana
La directora general del MIDE, Silvia Singer, destacó que esta renovación busca acercar la economía a la vida de las personas:
“Queremos que el público redescubra este espacio, que es suyo, y se reconecte con la vida cotidiana a través de experiencias renovadas, participativas y cercanas. Esta reapertura es una celebración del conocimiento, la imaginación y el compromiso del equipo MIDE con la sociedad.”
El museo expresó su agradecimiento al Banco de México, institución fundadora, por su respaldo en este proceso, así como a sus aliados y patrocinadores, especialmente a Profuturo, que participa en la sala Tu yo del futuro, el espectáculo multimedia Ciudad del Ahorro y el micrositio educativo asociado.
Una invitación a redescubrir el MIDE
Con esta renovación, el MIDE adopta el lema “más cercano, más actual, más tuyo” y se reafirma como un museo de la vida cotidiana, donde cada visitante puede reflexionar sobre cómo sus decisiones económicas influyen en el bienestar individual y colectivo.
Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Entrada gratuita: del 8 al 16 de noviembre
A partir del 18 de noviembre:
- Entrada general: $160 MXN
- Estudiantes, maestros e INAPAM: $80 MXN
Promociones:
- Madrugadores MIDE 2×1: sábados y domingos, de 9:00 a 11:00 h
- Tardes con Pilón 2×1: martes a viernes, de 15:00 a 17:00 h
Más información en: www.mide.org.mx