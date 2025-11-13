El MIDE reabre sus puertas con una renovación total

Tras un proceso integral de transformación, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) anuncia su reapertura el 8 de noviembre, marcando un nuevo capítulo en su historia como referente en la educación económica y financiera en México.

Desde su apertura en 2006, el MIDE ha inspirado a generaciones a comprender la economía de forma práctica y divertida. Ahora, el museo se renueva para reconectar con la vida cotidiana de sus visitantes y reafirmarse como un espacio de aprendizaje accesible, participativo y cercano.

Como parte de la celebración, la entrada será gratuita del 8 al 16 de noviembre, invitando al público a redescubrir las nuevas salas, experiencias interactivas y talleres que conforman esta nueva etapa.

Un museo que evoluciona y se transforma

Ubicado en el Antiguo Convento y Hospital de los Betlemitas, un edificio del siglo XVIII restaurado por el Banco de México, el MIDE combina patrimonio histórico y tecnología contemporánea. Su renovación mantiene los ejes temáticos de economía, finanzas, crecimiento, bienestar y sustentabilidad, pero con un enfoque más humano y cotidiano.

Entre las principales novedades destacan:

Salas rediseñadas y actualizadas: con narrativas modernas, colores vibrantes y software interactivo renovado. Entre las experiencias se encuentran Para dar y recibir, Billetes bajo la lupa y Zombies come ahorros.

con narrativas modernas, colores vibrantes y software interactivo renovado. Entre las experiencias se encuentran Para dar y recibir, Billetes bajo la lupa y Zombies come ahorros. Nuevas experiencias participativas: como un tranvía interactivo sobre las plantas que cambiaron la economía, un recorrido con robot que reflexiona sobre el futuro del trabajo y el video mapping La ciudad del ahorro.

como un tranvía interactivo sobre las plantas que cambiaron la economía, un recorrido con robot que reflexiona sobre el futuro del trabajo y el video mapping La ciudad del ahorro. Programa de mediación renovado: que promueve interacciones más dinámicas entre mediadores y visitantes.

que promueve interacciones más dinámicas entre mediadores y visitantes. Nuevas narrativas históricas: para resaltar el valor patrimonial del edificio.

para resaltar el valor patrimonial del edificio. Programa de Inclusión Educativa MIDE: que, con apoyo de empresas e instituciones, permitirá acercar el museo a estudiantes, familias y grupos vulnerables.

que, con apoyo de empresas e instituciones, permitirá acercar el museo a estudiantes, familias y grupos vulnerables. Nueva imagen y logotipo: que conserva la esencia del museo con una identidad más contemporánea y cercana.

Un espacio para comprender la vida cotidiana

La directora general del MIDE, Silvia Singer, destacó que esta renovación busca acercar la economía a la vida de las personas:

“Queremos que el público redescubra este espacio, que es suyo, y se reconecte con la vida cotidiana a través de experiencias renovadas, participativas y cercanas. Esta reapertura es una celebración del conocimiento, la imaginación y el compromiso del equipo MIDE con la sociedad.”

El museo expresó su agradecimiento al Banco de México, institución fundadora, por su respaldo en este proceso, así como a sus aliados y patrocinadores, especialmente a Profuturo, que participa en la sala Tu yo del futuro, el espectáculo multimedia Ciudad del Ahorro y el micrositio educativo asociado.

Una invitación a redescubrir el MIDE

Con esta renovación, el MIDE adopta el lema “más cercano, más actual, más tuyo” y se reafirma como un museo de la vida cotidiana, donde cada visitante puede reflexionar sobre cómo sus decisiones económicas influyen en el bienestar individual y colectivo.

Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Entrada gratuita: del 8 al 16 de noviembre

A partir del 18 de noviembre:

Entrada general: $160 MXN

Estudiantes, maestros e INAPAM: $80 MXN

Promociones:

Madrugadores MIDE 2×1: sábados y domingos, de 9:00 a 11:00 h

Tardes con Pilón 2×1: martes a viernes, de 15:00 a 17:00 h

Más información en: www.mide.org.mx