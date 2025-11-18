BMV cataliza inversiones sostenibles con reducción de riesgos climáticos

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) se suma al llamado global de la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE) para impulsar acciones que aceleren la transición hacia una economía baja en carbono, promoviendo que las empresas implementen estrategias de reducción de emisiones, midan sus riesgos climáticos y fortalezcan su compromiso con la sostenibilidad.

“El cambio climático representa uno de los mayores retos globales de nuestro tiempo. Desde el Grupo Bolsa Mexicana de Valores asumimos el compromiso de liderar con el ejemplo, promoviendo la transparencia, la medición del impacto ambiental y el financiamiento de proyectos que generan valor social, ambiental y económico”, subrayó Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

En el marco del evento Ring the Bell for Climate, estuvieron presentes Daniela Lecuona, directora de Relaciones con Inversionistas y Sustentabilidad de América Móvil, Arely Gutiérrez, subdirectora de Financiamiento y Relación con Inversionistas de Médica Sur, y Eduardo Piquero, director general, MéxiCO2, en donde destacaron la importancia del sector financiero como catalizador de inversiones sostenibles y en la consolidación de un mercado responsable y comprometido con el futuro del país.

El Grupo BMV refuerza su liderazgo promoviendo la inversión sostenible y responsabilidad corporativa al interior de la organización y hacia el mercado, con acciones entre las que se destacan:

La iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprobó formalmente las metas climáticas convirtiéndola en una de las ocho Bolsas de Valores en el mundo y una de las 31 empresas en México en alcanzar esta validación.

(SBTi) aprobó formalmente las metas climáticas convirtiéndola en una de las ocho Bolsas de Valores en el mundo y una de las 31 empresas en México en alcanzar esta validación. Medición del impacto ambiental directo e indirecto (alcances 1, 2 y 3) y desarrollo planes de reducción de emisiones.

(alcances 1, 2 y 3) y desarrollo planes de reducción de emisiones. Compensación del 100 por ciento de su huella de carbono , impulsando proyectos socioambientales en comunidades locales.

, impulsando proyectos socioambientales en comunidades locales. Evaluación y divulgación de sus riesgos y oportunidades climáticas conforme a las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Desde su posición como centro del mercado financiero mexicano, el Grupo BMV impulsa también la acción climática en el ámbito externo:

El 28 por ciento de la deuda a largo plazo listada corresponde a bonos ASG que financian proyectos socioambientales. Mientras que el 79 por ciento del monto emitido durante 2025 está ligado a la reducción de emisiones , mitigación del cambio climático y eficiencia energética.

que financian proyectos socioambientales. Mientras que el , mitigación del cambio climático y eficiencia energética. Ha desarrollado Índices ASG que brindan visibilidad a las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad.

que brindan visibilidad a las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad. Publicación de la Guía de Carbono Neutralidad , para acompañar a las empresas en su ruta hacia la descarbonización.

, para acompañar a las empresas en su ruta hacia la descarbonización. Ha realizado nueve ediciones del Programa de Acompañamiento Sostenible (PAS) que capacita a empresas y cadenas de valor en temas ASG.

(PAS) que capacita a empresas y cadenas de valor en temas ASG. A través de MÉXICO2, impulsa los mercados de carbono, promoviendo iniciativas de reducción de emisiones y organizando cinco ediciones del México Carbon Forum, referente en América Latina.

Asimismo, el Grupo BMV es miembro de la Federación Mundial de Bolsas de Valores y de los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Con estas acciones, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores reafirma su liderazgo y compromiso con la sostenibilidad, fomentando un mercado financiero más responsable, resiliente y sostenible, capaz de adaptarse e innovar ante los desafíos del cambio climático.