Continúa incremento de precios de la vivienda

Durante octubre, el precio de la vivienda a nivel nacional registró una variación anual de 4.9 por ciento. Este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de la economía mexicana, de acuerdo al Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI) de octubre que elabora el área de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte.

Lo anterior porque en octubre de 2025, el precio promedio de la vivienda en México se ubicó en 31,330 pesos por metro cuadrado, marcando un incremento de 0.6 por ciento en comparación con el mes anterior, esta variación mensual sigue manteniendo la tendencia positiva observada por el indicador durante el año.

Al detallar se tiene que, en octubre de 2025, el precio promedio por metro cuadrado de vivienda en la Ciudad de México alcanzó los 57,815 pesos consolidándola como la entidad con el precio más alto en el país.

En contraste, Tamaulipas registró el precio más bajo, con 18,205 pesos por metro cuadrado. Estas cifras reflejan la notable disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del país, influenciada por factores como la ubicación, la demanda y las características de los inmuebles.

Asimismo, la mayoría de las entidades registraron resultados positivos en sus tasas de variación mensual, con Hidalgo destacando como el estado con el crecimiento más alto en el periodo, alcanzando una tasa de 2.4 por ciento.

Por contra, Yucatán fue la única entidad con una disminución en el valor de las propiedades, registrando un descenso del 0.1 por ciento.

La información presentada tanto a nivel nacional como estatal puede visualizarse en los siguientes tableros interactivos. En éstos, se puede consultar la información a nivel colonia para la Ciudad de México y Monterrey incluyendo los municipios aledaños (Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García). De igual forma, a partir de este mes se puede consultar la información a nivel colonia para Guadalajara y municipios aledaños (Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá).

El Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI) es una herramienta diseñada para superar las limitaciones de los indicadores tradicionales en el análisis del mercado inmobiliario en México. Utilizando técnicas de web scraping, INBAPREVI recopila datos mensuales de viviendas, generando un índice nacional y estatal de precios de vivienda.

Este enfoque ofrece una perspectiva actualizada y detallada, mejorando la representación de las tendencias del mercado inmobiliario. Entre las principales innovaciones, el indicador combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, proporcionando un análisis más preciso y menos sesgado.