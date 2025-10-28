Grupo Bolsa Mexicana de Valores, reconocido por Forbes México como líder en transformación digital

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) fue reconocido por Forbes México como una de las empresas que encabezan la transformación tecnológica en el país, dentro del listado “Ready 25: las empresas que lideran la transformación tecnológica en México”.

El reconocimiento destaca los avances del Grupo BMV en innovación digital, particularmente por su proyecto de evolución tecnológica del post-trade y del mercado de derivados, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura financiera nacional mediante soluciones en la nube que fortalecen la agilidad, seguridad y eficiencia operativa, además de impulsar la conexión con mercados internacionales.

En este proceso, Nasdaq y Amazon Web Services (AWS) son aliados estratégicos que acompañan la evolución tecnológica del Grupo BMV.

Entre otras iniciativas recientes, el Grupo lanzó Global Access Network (GAN), una solución que moderniza la conectividad con el mercado mexicano, ofreciendo hospedaje, acceso a datos y conexión de baja latencia, sin necesidad de infraestructura física. Además, el Grupo desarrolla una nueva división de datos enfocada en potenciar la analítica, la transparencia y la toma de decisiones dentro del ecosistema financiero.

“En la Bolsa Mexicana de Valores nos enorgullece ser reconocidos entre las organizaciones que lideran la transformación tecnológica en México. Este logro refleja nuestra visión y compromiso con la innovación, la seguridad y la eficiencia, pilares que fortalecen la confianza del mercado y preparan a nuestra infraestructura para el futuro”,

destacó Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de Grupo BMV.

La lista “Ready 25” de Forbes México reconoce a las empresas que marcan tendencia en infraestructura tecnológica, ciberseguridad, uso de datos, inteligencia artificial y cultura organizacional digital.

Con este reconocimiento, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores reafirma su compromiso con la innovación, la transparencia y la excelenc