Santander ratifica su apuesta por México y sostiene inversión de 2mmdd

Seguridad, revisión del TMEC, impulso a la inversión también apoyarán al crédito en el 2026, afirmó Felipe García Ascencio director general de Santander México y aseguró que la inversión comprometida por 2 mil millones de dólares sigue vigente e incluso con la apuesta a que la ratificación del TMEC también genere mayor crecimiento e inversión para generar más oportunidades al crédito.

“… En temas de seguridad sabemos que es un reto que tenemos a nivel de todo el país. Hay zonas del país que son un poquito más aprehendidas que otras. Sí es un tema que monitoreamos muy seguido y tratamos apoyar en todo momento y estar muy cerca de nuestros colaboradores para tratar de mitigar todo lo más posible los temas de seguridad.

“Hablamos también mucho tanto del ABM como de forma directa con las autoridades para tratar de mitigar lo más posible los temas de seguridad que pues sí es un tema actualmente en el país. Y en términos del plan de inversión de 2 mil millones de dólares que anunciamos a principios de año, vamos justo a un plan que sí estamos invirtiendo mucho en tecnología, estamos invirtiendo en talento, estamos haciendo la fundación, estamos invirtiendo mucho en OpenBank, en GetNet también que son los que son clientes nuestros”.

Así, afirmó el directivo en la reunión de fin de año con periodistas reiteró que la inversión de Santander en México se mantienen firme y no se altera por incertidumbre o por aranceles.

“… nuestra inversión no ha cambiado ni la vamos a demorar por la incertidumbre que se ha generado a través de una revisión de tarifas por el gobierno de Estados Unidos o por la revisión del T-MEC.

“Vamos a gastar nuestros 2.000 millones de dólares…vamos en línea y vamos a seguir el mismo calendario que teníamos. Ahora, ¿qué escuchamos de nuestros clientes? Si hay algunos clientes que les gustaría tener un poquito más de certidumbre de qué va a pasar en la negociación del T-MEC”.

Precisó que el TMEC tiene impacto en términos de las decisiones de consumidores y de inversionistas.

“¿Pero qué esperamos de todo esto? La realidad es que pensamos que una vez que se acabe de negociar va a haber algo de ruido durante el año. Hay una elección intermedia en Estados Unidos”.

Segmentos de crédito con impulso

Santander México cierra con crecimiento en segmentos donde otros van perdiendo como el hipotecario además de pymes, automotriz, entre otros.

El director afirmó que cuentan con una cartera de crédito en crecimiento, con negocios destacados como el crédito de auto, crédito a empresas, una banca asesorada potente y un negocio internacional que aprovecha nuestras capacidades globales.

Impulso al hipotecario

Aseveró que el crecimiento de 8 a 9% en colocación de crédito hipotecario respecto al 2024 se debe a la prudencia con que ha sido manejado el segmento desde años atrás, como en el Covid y también a que no hay un anaquel de múltiples productos que complica a los clientes en la selección.

También crédito para pymes

“Además en PyMEs mantenemos el impulso y la llave del crédito abierta, así como en hipotecas. También, nos han visto renovando nuestra oferta digital y apostando por una experiencia del cliente cada vez mejor. Ejemplos incluyen nuestra iniciativa de retiros contactless en los cajeros automáticos, que ha sido muy bien recibida por el mercado…

“ y que a partir del pasado 2 de octubre, nos convertimos en el primer banco en México en eliminar por completo el cobro de comisiones por transferencias internacionales que los clientes hagan en a través de nuestra banca móvil en 7 divisas, algo que ya hicimos en otros mercados en donde opera el Grupo cero comisiones, primer y único banco en México en hacerlo hasta hoy”.

Se refirió al éxito de la emisión pública hecha este año por 9 mil millones de pesos mediante la titulización de su cartera automotriz,” la primera operación de este tipo en el país orientada a optimizar capital; y por cuarto año consecutivo, nos consolidaremos como líder en emisiones de financiamiento de clientes en el mercado de capitales de deuda local”.

“Son cuatro años seguidos que llevamos en primer lugar, siendo el banco que lleva a más emisores por más monto a los mercados de capitales en México”.