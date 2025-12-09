Lanza Santander su 1er Fundación con enfoque innovador

Hoy se hizo el lanzamiento de su Fundación Santander México con Valentina Villa como directora general con un enfoque diferente y complementario al que funciona en otras instituciones financieras contemplando los siguientes rubros:

1) el impulso de grupos vulnerables, principalmente jóvenes y mujeres,

2) la educación financiera,

3) la ayuda humanitaria oportuna ante desastres; y en particular en dos temas relevantes que hemos identificado para México:

4) la investigación en salud buscando mejorar el bienestar de las y los mexicanos

y 5) la conservación de nuestro medioambiente enfocándonos en el cuidado del agua en beneficio de la población vulnerable y del cuidado de nuestros suelos.

“Creamos esta fundación con un patrimonio propio que viene directamente del banco. Y contaremos, como siempre, con la valiosa aportación voluntaria de nuestros colaboradores y sumaremos al público en general a través de las campañas de recaudación en nuestros cajeros automáticos en las que nuestros generosos clientes podrán sumarse a esta nueva y gran iniciativa.

“Nuestra Fundación tiene un modelo que apunta a acciones de largo plazo para transformar la realidad del país, y juntos lograr la movilidad social, además de atender un impacto nacional llegando de punta a punta del país, es decir con una estrategia regional.”, precisó Felipe García Ascencio, director general de Santander México

Su propósito es promover la movilidad social, ser articuladores de cambio sistémico en beneficio de México, y sumar a nuestros aliados sociales y fundaciones donantes y operadoras, para lograr un efecto multiplicador, precisó el directivo.

Entre sus propósitos están los siguientes:

Ayudaremos a que más de 15 mil jóvenes concluyan la preparatoria.

Invertiremos $5mdp en investigación en salud.

Crearemos un fondo de atención ante emergencias, que junto con la ayuda brindada en Veracruz, Hidalgo y Querétaro, suma 5 millones de pesos.