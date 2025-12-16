BBVA alerta sobre freno en sector construcción; habrá mejoría en 2026

Multimedia En Concreto entrevistó a Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México, quien ofreció detalles sobre El Informe ‘Situación Inmobiliaria” que elabora la entidad financiera, el hallazgo es que el sector de la Construcción se encuentra en una contracción de 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) acumulado al Segundo Trimestre del 2025.

El resultado se debe principalmente al subsector de Obra Civil, lo que se esperaba, dado el recorte de recursos para obra pública del orden de 12.6% en términos constantes respecto al 2024.

“Por el entorno de la construcción lo que vemos es ya es un fuerte freno en este sector en términos de 1% acumulada al segundo trimestre y esto se explica básicamente por el desplome de la del subsector de la obra civil básicamente por el menor gasto en obra pública que se ha presupuesto en 2025”, señaló a la periodista Mariel Zúñiga directora de En Concreto.

El economista explicó que actualmente la demanda potencial son 7.5 millones de viviendas, que no demanda efectiva. ¿Qué significa esto? “Que si estos hogares tuvieran los ingresos suficientes estarían dispuestos a comprar una vivienda”, afirmó.

Por ejemplo, de estos 7.5 millones estaríamos hablando de que poco más de 5.5 millones estarían entre vivienda de interés social y tradicional con un valor aproximado de la vivienda de hasta un millón doscientos mil pesos.

El ejecutivo de BBVA expresó que lo que puede haber es una reconfiguración de la oferta, dado que la demanda se está centrando en los segmentos más bajos. Por ejemplo, explicó que alrededor de unos diez años, las personas que antes compraban una vivienda de interés social podían aspirar a una vivienda media, y las de vivienda media se residencial.

«Y entonces avisábamos que la demanda se estaba volcando hacia estos segmentos de mayor valor, y entonces que la oferta debería virar hacia ese segmento».

Ahora, desde hace un par de años, venimos anunciando que justo está sucediendo lo contrario, debido a esto, «y entonces la oferta debería empezar a ajustarse a esta nueva dinámica del mercado, y empezar a construir más en esto”, destacó.

Sector construcción pierde importancia

Últimamente el sector construcción ha perdido importancia. Era el quinto sector más importante de la economía en su conjunto y ahora pasó al sexto, desplazado por el sector transportes. Pero mira, en términos del promedio histórico, el sector aporta el 5.7 por ciento del PIB total.

A pesar del retroceso actual, las perspectivas para 2026 apuntan a una recuperación gradual, sustentada en tres factores: el aumento proyectado de 8.6% en el presupuesto de obra pública contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la reactivación del crédito a la construcción tras haber tocado piso en 2025,

Y el repunte de la edificación residencial, que podría fortalecerse con la ejecución de la nueva política de vivienda.

De concretarse estos elementos, el PIB del sector podría crecer en 2026, revirtiendo parcialmente la tendencia negativa y sentando las bases para una recuperación más sostenida del sector construcción en México.

El Informe ‘Situación Inmobiliaria’ de BBVA México

De acuerdo con el estudio, el mercado de vivienda en México atraviesa una contracción significativa, marcada por la caída del crédito hipotecario y el debilitamiento del poder adquisitivo de los hogares.

En el primer semestre del año, el número total de hipotecas otorgadas disminuyó 9%, y el monto total 4.5%, esto en comparación anual con el mismo periodo de 2024. La banca comercial registró una reducción del 6.8% en número de hipotecas para adquisición y 10.3% en monto, mientras que los organismos públicos —Infonavit y Fovissste— también reportaron descensos en la originación.

En paralelo, la tasa de morosidad alcanzó 3%, que aunque no es un signo de alarma, sí evidencia mayores dificultades de pago por parte de los acreditados.

Aun cuando se han anunciado planes para construir 1.7 millones de viviendas, los registros en el RUV muestran un retroceso de 8.2% en nuevos proyectos y el inventario creció 7.6% tras dos años de caídas. La apreciación de la vivienda, que se mantiene por encima del 8% anual, ha superado ampliamente el crecimiento de los ingresos, agravando la falta de asequibilidad. En este contexto, el mercado enfrenta un doble desafío: ampliar el acceso al crédito hipotecario de forma sostenible y garantizar una mayor oferta de vivienda asequible, especialmente en el segmento de interés social, donde se concentra la mayor necesidad y el menor dinamismo financiero.

En el Informe ‘Situación Inmobiliaria’ México se observa que el mercado hipotecario mantiene una marcada concentración regional, con una fuerte dependencia de los grandes centros metropolitanos que en conjunto absorben más de la mitad del financiamiento total.

A su vez estos estados tienen los montos promedio más altos, mientras que otros, principalmente del sur y sureste, tienen una participación marginal, tanto en número de operaciones como en volumen de crédito, lo que refleja un acceso limitado al financiamiento y un rezago estructural en sus mercados de vivienda.

Además, el informe subraya que esta concentración del crédito hipotecario guarda estrecha relación con la distribución del empleo formal y de los ingresos, los cuales también se concentran en las zonas industriales y urbanas más desarrolladas. Mientras los estados del Norte y del Bajío impulsan el crecimiento del empleo y muestran carteras hipotecarias más sólidas, los del sur enfrentan mayores tasas de morosidad.

En el ámbito de precios, la apreciación de la vivienda mantiene un mayor dinamismo en los estados turísticos y del norte, mientras que las grandes áreas metropolitanas comienzan a estabilizarse.

El estudio estima una demanda potencial de 7.5 millones de viviendas para los próximos años, de las cuales el 41.6% corresponde al segmento tradicional y el 35.2% al de interés social, reflejando que la mayor parte de la demanda proviene de hogares de ingresos bajos y medios, que requieren soluciones asequibles y acceso a financiamiento formal.

Aunque los hogares afiliados concentran la mayor parte del potencial de compra, una proporción relevante de los no afiliados permanece excluida del sistema financiero.

La demanda se concentra fuertemente en 6 entidades mientras que los estados del sur y sureste presentan una participación mucho menor. Esta concentración territorial plantea importantes retos para la planeación de políticas públicas y la orientación de inversiones hacia mercados locales menos desarrollados. Por otro lado, se observa una desconexión entre la localización de la demanda y la oferta de proyectos de vivienda, ya que algunos estados con alta demanda tienen una baja proporción de créditos otorgados y pocos proyectos en ejecución; mientras que otros con menor presión habitacional presentan una oferta sobredimensionada. Es necesario equilibrar la política habitacional, ampliando el financiamiento inclusivo y alineando la oferta de vivienda con las verdaderas necesidades regionales del país.

El estudio demuestra que el presupuesto público destinado a obras de infraestructura tiene un efecto positivo y significativo en la actividad del sector construcción, particularmente en la Obra Civil, aunque este impacto varía dependiendo del tipo de proyecto y de la región.

2016 y 2025 se asignaron 8.7 billones de pesos a proyectos de obra pública, concentrándose el 76.7% en desarrollo económico, principalmente en infraestructura energética, mientras que solo 21.3% se destinó a desarrollo social. Sin embargo, esta concentración de recursos no se ha traducido en un crecimiento económico proporcional, ni en mejoras sostenidas de su actividad productiva, evidenciando un bajo aprovechamiento de la inversión pública.

Por último, el Informe ‘Situación Inmobiliaria’ México señala que de acuerdo con el proyecto de presupuesto para 2026, el gasto en obras públicas relacionadas al sector energético seguirá altamente concentrado en tan sólo tres entidades, Tabasco, Campeche y Veracruz, que obtendrían el 78.8% de estos recursos, poco más de 279 mil mdp. En el caso de las obras asociadas a transporte, el monto es muy cercano a los 200 mil mdp, siendo la Ciudad de México la principal beneficiada en este rubro.

Por último, en referencia a las obras hidráulicas, este monto es apenas de 20.8 mil mdp, el 10% del rubro anterior. De acuerdo con el análisis de BBVA Research México, el presupuesto dedicado a obras de transporte tendría el mayor efecto en el valor bruto de la construcción de este tipo de obras y por lo tanto en el PIB de Obra Civil. Esto podría ser un indicador para reasignar estos presupuestos a obras con mayor impacto, como serían las energías sustentables o el abasto de agua.