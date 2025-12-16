HSBC primer banco en bajar tasas

Antonio Artigues, director ejecutivo de propuesta de valor, crédito y datos de banca patrimonial y premier de HSBC México, en entrevista con En Concreto señaló que fueron el primer banco en bajar la tasa de interés, lo que lo convirtió en la segunda tasa más baja del mercado y pidió ser precavidos en 2026.

Señalo que HSBC tenía una tasa Full de 9.65%, “la bajamos a 9.20%, y nuestra tasa promedio es 10%. La tasa promedio del mercado ahora está en 10.5%, más o menos, explicó.

El ejecutivo de HSBC señaló que el banco amortiguó gran parte de la subida de las tasas en su momento, “las tasas de referencia subieron de manera importante y las tasas promedio en este caso subieron poco”, comentó.

“Al final no vemos al cliente como alguien que te contrata un crédito hipotecario y nada más, sino como una persona que va a tener una relación de largo plazo con nosotros y que al final eso va a crear una oportunidad de colaboración recíproca y se la queremos reconocer al cliente con una tasa muy competitiva”, señaló Artigues.

El directivo de HSBC explicó que tener una persona con nombre y apellidos frente a frente para consultarle, para hacer preguntas, eso es uno de los grandes valores de HSBC.

Expuso que la decisión del cliente, no se tiene que basar solo en la tasa, y mira que tenemos una tasa súper competitiva, hay que ver lo que le conviene a uno, también es importante saber con quién vas a estar, “porque un crédito hipotecario dura muchos años”.

Detalló que en HSBC es un banco que ha trabajado mucho en los modelos de atención al cliente, hemos renovado nuestras ofertas de clientes, nuestros centros de atención para los clientes.

Explicó que, al firmar un crédito hipotecario de HSBC, por ejemplo, de dos millones para arriba, “te hace automáticamente cliente premier, que es la mejor oferta de valor que tenemos en el banco”.

Hay que ser precavidos en 2026

Mira, el 2026 hay que ser precavidos. Yo sigo creyendo que las tasas tienen una tendencia decreciente. Lo que las tasas de largo plazo, que son las que son la referencia para los créditos, pues no acaban de bajar a mucha velocidad porque la volatilidad de los mercados todavía es alta.

Agregó que todavía no acaba de haber a nivel global una certeza absoluta en muchas situaciones. Las propias guerras que estamos viviendo y que afectan a la economía.

Entonces, sí creemos que la tendencia seguirá. Creemos que seguirá siendo ralentizada, pero lo suficiente para animar, para que el mercado se pueda animar.

Veo un año en el cual, por lo menos en cuanto a HSBC, pues vamos a seguir invirtiendo en hacerlo más digital en nuestros procesos, en ser más competitivos, en adecuarnos más a los temas de los clientes, en contribuir en que las personas que tengan la necesidad de adquirir una vivienda pues encuentren el crédito hipotecario de HSBC una herramienta para poderlo hacer.