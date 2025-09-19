Banamex, OCESA y Visa lanzan la Tarjeta de Crédito LineUp

Banamex, OCESA y Visa presentaron la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex, un producto diseñado especialmente para los fanáticos de la música, el teatro y los espectáculos en vivo.

Este lanzamiento refuerza la alianza estratégica de las tres compañías con el objetivo de acercar a los usuarios a experiencias únicas, ofreciendo beneficios exclusivos que los conectan con sus artistas y escenarios favoritos.

Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Banamex, destacó:

«Reafirmamos nuestro liderazgo como El Banco Nacional del Entretenimiento. Con la Tarjeta LineUp Banamex, los clientes disfrutarán de los espectáculos en vivo como nunca, acumulando puntos para boletos de conciertos y festivales. En Banamex seguimos creando experiencias que trasciendan el estilo de vida de nuestros clientes.»

Por su parte, Armando Calvillo, director de marketing comercial en OCESA, señaló:

«Con LineUp damos un paso más para personalizar la experiencia del usuario y fortalecer la relación con nuestras audiencias a través de los mejores eventos de entretenimiento en vivo.»

Finalmente, Jorge Becil, vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Visa México, comentó:

«Banamex, OCESA y Visa sumamos innovación y solidez en la Tarjeta LineUp Banamex, donde cada pago sin contacto es acceso a momentos inolvidables.»

Beneficios de la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex

Programa de lealtad LineUp : acumula puntos con compras diarias para adquirir boletos.

: acumula puntos con compras diarias para adquirir boletos. Acceso a preventas exclusivas LineUp y Banamex.

LineUp y Banamex. Boletos 2×1 y descuentos especiales .

. Beneficios Banamex : meses sin intereses, disposiciones de efectivo y programas de crédito.

: meses sin intereses, disposiciones de efectivo y programas de crédito. Seguridad y respaldo Visa: seguros, protección de compras, promociones y aceptación en más de 100 millones de comercios en el mundo.

Con este lanzamiento, Banamex, OCESA y Visa integran el mundo financiero con el entretenimiento en vivo, ofreciendo no solo una tarjeta de crédito, sino una verdadera llave de acceso a experiencias memorables.

👉 Para más información, visita: www.banamex.com/lineup