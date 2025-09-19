Bancos
Banamex, OCESA y Visa lanzan la Tarjeta de Crédito LineUp
Banamex, OCESA y Visa presentaron la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex, un producto diseñado especialmente para los fanáticos de la música, el teatro y los espectáculos en vivo.
Este lanzamiento refuerza la alianza estratégica de las tres compañías con el objetivo de acercar a los usuarios a experiencias únicas, ofreciendo beneficios exclusivos que los conectan con sus artistas y escenarios favoritos.
Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Banamex, destacó:
«Reafirmamos nuestro liderazgo como El Banco Nacional del Entretenimiento. Con la Tarjeta LineUp Banamex, los clientes disfrutarán de los espectáculos en vivo como nunca, acumulando puntos para boletos de conciertos y festivales. En Banamex seguimos creando experiencias que trasciendan el estilo de vida de nuestros clientes.»
Por su parte, Armando Calvillo, director de marketing comercial en OCESA, señaló:
«Con LineUp damos un paso más para personalizar la experiencia del usuario y fortalecer la relación con nuestras audiencias a través de los mejores eventos de entretenimiento en vivo.»
Finalmente, Jorge Becil, vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Visa México, comentó:
«Banamex, OCESA y Visa sumamos innovación y solidez en la Tarjeta LineUp Banamex, donde cada pago sin contacto es acceso a momentos inolvidables.»
Beneficios de la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex
- Programa de lealtad LineUp: acumula puntos con compras diarias para adquirir boletos.
- Acceso a preventas exclusivas LineUp y Banamex.
- Boletos 2×1 y descuentos especiales.
- Beneficios Banamex: meses sin intereses, disposiciones de efectivo y programas de crédito.
- Seguridad y respaldo Visa: seguros, protección de compras, promociones y aceptación en más de 100 millones de comercios en el mundo.
Con este lanzamiento, Banamex, OCESA y Visa integran el mundo financiero con el entretenimiento en vivo, ofreciendo no solo una tarjeta de crédito, sino una verdadera llave de acceso a experiencias memorables.
👉 Para más información, visita: www.banamex.com/lineup