Baja utilidad 9 por ciento crece cartera crédito 10 por ciento

Al cierre del tercer trimestre del 2025 (3T25), Grupo Financiero Banorte (GFNorte) reportó una Utilidad Neta de 13,008 millones de pesos (mdp), una disminución anual del 9 por ciento, con un crecimiento anual en su Cartera del 10 por ciento, impulsada por los productos de Consumo de 12 por ciento, mientras que las Carteras Comercial y Corporativa crecieron 9 por ciento y 7 por ciento respectivamente, con relación al mismo periodo del año anterior.

“Los resultados de este trimestre confirman la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la capacidad de Banorte para innovar y operar con eficiencia. La solidez de nuestra cartera y el crecimiento en segmentos clave reflejan la confianza que los mexicanos depositan en nosotros”, afirmó Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración

La solidez del capital y la liquidez se mantienen como piezas clave para GFNorte. Así, el índice de capitalización de Banorte se ubicó en 22.31 por ciento, con un nivel de capital fundamental de 14.82 por ciento. El coeficiente de cobertura de liquidez se ubicó en 159.92 por ciento.

La calidad de cartera estructural se mantiene estable, con un índice de morosidad de 1.37 por ciento, con un índice de cobertura de 144.2 por ciento, desde 158.5 por ciento el trimestre anterior.

La Captación mantiene un crecimiento sostenido anual

Al cierre del 3T25, la captación integral del banco (depósitos a la vista, depósitos a plazo y mesa de dinero) se expandió 3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, registrando 1,173,126 millones de pesos, impulsada por los depósitos a la vista que crecieron 6 por ciento y a plazo 10 por ciento.

Esta sólida base de depósitos estables refleja la estrategia enfocada en la personalización de las propuestas de valor, mejoras en el desarrollo de soluciones digitales y una mayor vinculación con clientes Pyme.

Los eventos relevantes del trimestre fueron los correspondientes a:

Extel reconoce a grupo financiero Banorte por la excelencia de su ceo, cfo y consejo de administración en américa latina ex brasil

Banorte es reconocido como la mejor banca digital en México y Latinoamérica, así como el mejor banco para pyme por Global Finance

La amib reconoce a la operadora de fondos Banorte por generar el mayor importe de activos administrativos en fondos ASG 2024

Banorte recibe la insignia saásil de Condusef al producto mujer pyme Banorte Banca gem reconocida por Latinfinance como líder en financiamiento de infraestructura en México