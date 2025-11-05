Conéctate con nosotros

Banorte impulsa su cartera de consumo con crecimiento anual de 12%

Baja utilidad 9 por ciento crece cartera crédito 10 por ciento

Baja utilidad neta 3T24 mantiene solidez financiera

Escenarios macroeconómicos y riesgos en 2025 y 2026

Walmart, Sam’s Club, INVEX y Mastercard lanzan nuevas tarjetas de crédito para fortalecer la inclusión financiera en México

Openbank supera los 500 mil clientes y alcanza más de 10 mil millones de pesos en saldos en México

Visa y Banorte lanzan tarjetas Edición Especial de la Copa Mundial FIFA 2026™

La banca se autorregula en Prevención de Lavado de Dinero

La cartera de crédito de Santander México crece 6.0% interanual al 3T25 y mantiene solidez financiera

Crédito a MiPyMEs continúa creciendo

Banorte impulsa su cartera de consumo con crecimiento anual de 12%

Publicado

Hace 5 horas

en

Baja utilidad 9 por ciento crece cartera crédito 10 por ciento

Grupo Financiero Banorte (GFNorte) reportó un crecimiento anual de 12% en su cartera de crédito al consumo al cierre del tercer trimestre de 2025 (3T25), reflejando la fortaleza de su modelo de negocio y la confianza de los usuarios.

El grupo también registró incrementos en sus carteras comercial (9%) y corporativa (7%), mientras que su cartera de crédito vigente totalizó 1.19 billones de pesos.

“Estos resultados confirman la solidez de nuestro modelo y la capacidad de Banorte para innovar y operar con eficiencia. El crecimiento en segmentos clave refleja la confianza que los mexicanos depositan en nosotros”, señaló Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración.

Crecimiento sostenido en crédito al consumo

Dentro de la cartera de consumo, todos los productos mostraron incrementos:

  • Crédito automotriz: +31%
  • Tarjeta de crédito: +16%
  • Crédito de nómina: +10%
  • Crédito hipotecario: +8%

El índice de morosidad se mantuvo estable en 1.37%, y el ROE del trimestre fue de 20.1%, con un ROA de 2.1%, lo que reafirma la estabilidad financiera del grupo.

Captación y solidez financiera

La captación integral del banco creció 3% anual, alcanzando 1.17 billones de pesos, impulsada por los depósitos a la vista (+6%) y a plazo (+10%). El índice de capitalización se ubicó en 22.31%, mientras que el coeficiente de cobertura de liquidez alcanzó 159.9%.

Reconocimientos recientes

Durante 2025, Banorte recibió múltiples distinciones:

  • Extel lo reconoció como la “Compañía más galardonada de México” por cuarto año consecutivo.
  • Global Finance lo nombró Mejor Banca Digital en México y Latinoamérica y Mejor Banco PyME 2026.
  • La AMIB destacó a la Operadora de Fondos Banorte por liderar en activos ASG.
  • CONDUSEF otorgó la Insignia Saásil al producto Mujer PyME Banorte por su impulso a la inclusión financiera.
  • LatinFinance premió a Banca GEM como Banco del Año en Infraestructura 2025.

Con estos resultados, Banorte consolida su liderazgo en banca múltiple y su compromiso con la innovación, la inclusión financiera y la sostenibilidad.

