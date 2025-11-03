Baja utilidad neta 3T24 mantiene solidez financiera

Banco BASE registró en el tercer trimestre del año (3T25) 383 millones de pesos (mdp) de utilidad, 27 por ciento menor a los 527 mdp reportados en el mismo periodo de 2024, con un crecimiento del 13 por ciento en su Utilidad Neta acumulada al cierre de septiembre, sumando mil 199 mdp.

“Nuestros resultados se enmarcan en un contexto de crecimiento y retos relevantes en nuestro sector que apuntan reconfiguraciones al interior de nuestro sistema. Estamos mostrando una fuerte capacidad de adaptación gracias a nuestra cercanía con los clientes, la inversión en tecnología y la exigencia de nuestros procesos, esto, junto con nuestro enfoque estratégico, nos está ayudando a mantener consistencia en nuestros resultados”.

“Estamos preparados para atender a más clientes y mayores volúmenes de operación y transaccionalidad, sin sacrificar la cercanía y la calidad de nuestro servicio que nos ha permitido crecer de manera sostenida”. comentó Julio Escandón, CEO de Banco BASE

En un comunicado se indica que el índice de capitalización (ICAP) del banco se mantiene sólido, cerrando en un nivel de 21.28 por ciento en septiembre, nivel inferior en 1.3 puntos porcentuales contra el mismo periodo de 2024, mientras que el rendimiento sobre capital (ROE)del banco es de 24.42 por ciento, reflejo de una constante generación de utilidades

Por su parte, el saldo del portafolio de crédito se ubicó en 10,462 mdp con un índice de morosidad controlado en 3.22 por ciento.

En cuanto al margen financiero, BASE acumula resultados por 1 mil 175 mdp durante los primeros 9 meses del año, reflejando una disminución del 22 por ciento o 330 mdp contra lo registrado en el mismo periodo de 2024; lo anterior se explica por un incremento del gasto por intereses, así como por la baja en los saldos de colocación de cartera vigente, relacionados con la estrategia de mercado objetivo y por la depreciación del peso.

Los ingresos por intermediación de divisas, derivados y valores registraron un resultado acumulado de 3,620 mdp en el periodo de enero a septiembre de 2025, equivalente a un crecimiento del 10 por ciento contra el saldo registrado en el mismo periodo del año anterior. Al cierre del tercer trimestre de 2025 el resultado por compraventa de 3,528 mdp estuvo respaldado principalmente por la compraventa de divisas y derivados.

En septiembre el volumen sector privado operado de mercado cambiario (FX) del banco llegó a 4,702 mdd, llegando a un 7.66 por ciento del market share del mes, cifra más alta registrada en el 2025.

El saldo total de la captación tradicional sumó 32 mil 923 mdp, reflejando un incremento de 2 por ciento contra el año anterior. La captación de depósitos de exigibilidad inmediata registró un incremento del 10 por ciento en términos anuales, cerrando en 19 mil 271 mdp.

Por otro lado, la captación a plazo del público en general registró un saldo de 11 mil 828 mdp, mostrando una disminución de 6 por ciento comparado con el saldo de septiembre de 2024. Finalmente, el saldo de mercado de dinero mostró una disminución del 14 por ciento, cerrando en 1 mil 784 mdp.

Acontecimientos relevantes del tercer trimestre de 2025

● El 18 de julio de 2025, Moody ‘s Local México afirma las calificaciones de A+.mx y ML A-1.mx de Banco Base. Asimismo, la Perspectiva de las calificaciones de largo plazo se mantuvo en Estable.

● El 26 de agosto de 2025, Fitch afirmó las calificaciones IDR y Nacional de LP de Base en ‘BB‘ y ‘A+(mex)‘. Asimismo, la Perspectiva de las calificaciones de largo plazo se mantuvo en Estable.

● El 1 de septiembre de 2025, la agencia calificadora S&P Global Ratings, subió a ‘mxA’ y ‘mxA-1’las calificaciones de Banco Base y Casa de Bolsa Base tras la publicación de la nueva metodología de calificaciones en escala nacional de México. Asimismo, la Perspectiva de las calificaciones de largo plazo se mantuvo en Estable.

● Durante el 3T dio comienzo la 5ta Generación Together, el Fondo Educativo BASE otorgó 24 becas y 66 apoyos económicos para colegiaturas, se inauguró la segunda Aula Tecnológica BASE, se brindaron más de 38 mil horas de capacitación con foco estratégico, se instauró la Red por la Salud Mental y se realizó el lanzamiento de Cuéntame.