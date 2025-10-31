Thales es reconocida como Empresa del Año 2025 por Frost & Sullivan por revolucionar el control fronterizo automatizado

Thales, compañía en ciberseguridad y gestión de la identidad, fue reconocida por Frost & Sullivan como Empresa del Año 2025 en el sector de puertas electrónicas de control fronterizo automatizado (ABC).

El galardón distingue la capacidad de Thales para innovar de forma continua, ofrecer soluciones escalables y sostenibles y establecer nuevos estándares en seguridad fronteriza y experiencia del pasajero a nivel internacional.

Frost & Sullivan destacó la colaboración estrecha de Thales con ministerios del interior y operadores aeroportuarios, así como su visión integral que combina cumplimiento normativo, identidad digital y sostenibilidad.

Innovación tecnológica para una experiencia sin fricciones

Ante el crecimiento del tráfico aéreo y las nuevas regulaciones —como el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES)—, Thales ha desarrollado soluciones que equilibran seguridad y comodidad para el viajero.

Gracias a su tecnología biométrica avanzada e inteligencia artificial, cruzar una frontera puede tomar menos de 15 segundos: basta con presentar el pasaporte, mirar a la cámara y pasar por una puerta automatizada.

Entre los pilares tecnológicos de su sistema destacan:

Ciberseguridad por diseño , con protección de datos y privacidad integrada.

, con protección de datos y privacidad integrada. Biometría multimodal , basada en rostro, huellas e iris con detección de vida.

, basada en rostro, huellas e iris con detección de vida. Puertas electrónicas modulares , adaptables a distintos entornos.

, adaptables a distintos entornos. Ingeniería sostenible, con materiales reciclados y diseño de larga vida útil.

Presencia global y beneficios tangibles

Thales opera soluciones de control fronterizo en Europa, América Latina, Oriente Medio, África y América del Norte, con proyectos emblemáticos en Francia, España y Bélgica.

Estas implementaciones reducen los tiempos de espera y mejoran la confianza ciudadana, al tiempo que optimizan las operaciones aeroportuarias y fortalecen la seguridad.

“En Thales creemos que la seguridad y la experiencia del pasajero deben ir de la mano”, señaló Emmanuel Wang, director de Fronteras y Viajes de la compañía. “Este reconocimiento refleja el compromiso de nuestros equipos por construir un futuro de viajes más seguros y ágiles”.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial y digital, con una plantilla de más de 83,000 empleados en 68 países. En 2024, registró ventas por 20,600 millones de euros e invierte anualmente más de 4,000 millones en investigación y desarrollo en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías cuánticas.