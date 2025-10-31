Conéctate con nosotros

EMPRESA Tecnología

Thales es reconocida como Empresa del Año 2025 por Frost & Sullivan por revolucionar el control fronterizo automatizado

EMPRESA

Sabritas® celebra la música y el sabor con Los Ángeles Azules y Morat

EMPRESA

ALFA consolida su estrategia en Europa con reestructuración del negocio cárnico

Automotriz

7 coberturas de seguro de auto poco conocidas pero esenciales para cualquier conductor

Lanzamientos Noticias

Club Misterio y Panini anuncian una nueva colección y te invitan al increíble showcase en Parque Aztlán

EMPRESA

Cemex reporta sólidos resultados en 3T25

EMPRESA

Protección de riesgos en el sector restaurantero

EMPRESA

FUNO reporta crecimiento de 7.1% en AFFO por CBFI en el 3T25

Automotriz

GM de México reafirma su compromiso social con Brigada Cheyenne 2025

Economía Tecnología

Grupo Bolsa Mexicana de Valores, reconocido por Forbes México como líder en transformación digital

EMPRESA

Thales es reconocida como Empresa del Año 2025 por Frost & Sullivan por revolucionar el control fronterizo automatizado

Publicado

Hace 1 hora

en

Refuerce ciberseguridad ante uso de AI

Thales, compañía en ciberseguridad y gestión de la identidad, fue reconocida por Frost & Sullivan como Empresa del Año 2025 en el sector de puertas electrónicas de control fronterizo automatizado (ABC).

El galardón distingue la capacidad de Thales para innovar de forma continua, ofrecer soluciones escalables y sostenibles y establecer nuevos estándares en seguridad fronteriza y experiencia del pasajero a nivel internacional.

Frost & Sullivan destacó la colaboración estrecha de Thales con ministerios del interior y operadores aeroportuarios, así como su visión integral que combina cumplimiento normativo, identidad digital y sostenibilidad.

Innovación tecnológica para una experiencia sin fricciones

Ante el crecimiento del tráfico aéreo y las nuevas regulaciones —como el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES)—, Thales ha desarrollado soluciones que equilibran seguridad y comodidad para el viajero.

Gracias a su tecnología biométrica avanzada e inteligencia artificial, cruzar una frontera puede tomar menos de 15 segundos: basta con presentar el pasaporte, mirar a la cámara y pasar por una puerta automatizada.

Entre los pilares tecnológicos de su sistema destacan:

  • Ciberseguridad por diseño, con protección de datos y privacidad integrada.
  • Biometría multimodal, basada en rostro, huellas e iris con detección de vida.
  • Puertas electrónicas modulares, adaptables a distintos entornos.
  • Ingeniería sostenible, con materiales reciclados y diseño de larga vida útil.

Presencia global y beneficios tangibles

Thales opera soluciones de control fronterizo en Europa, América Latina, Oriente Medio, África y América del Norte, con proyectos emblemáticos en Francia, España y Bélgica.

Estas implementaciones reducen los tiempos de espera y mejoran la confianza ciudadana, al tiempo que optimizan las operaciones aeroportuarias y fortalecen la seguridad.

“En Thales creemos que la seguridad y la experiencia del pasajero deben ir de la mano”, señaló Emmanuel Wang, director de Fronteras y Viajes de la compañía. “Este reconocimiento refleja el compromiso de nuestros equipos por construir un futuro de viajes más seguros y ágiles”.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial y digital, con una plantilla de más de 83,000 empleados en 68 países. En 2024, registró ventas por 20,600 millones de euros e invierte anualmente más de 4,000 millones en investigación y desarrollo en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías cuánticas.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.