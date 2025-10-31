ALFA consolida su estrategia en Europa con reestructuración del negocio cárnico

ALFA, a través de SIGMA Europa, anunció la firma de un acuerdo con Grupo Vall Companys, empresa española experta en gestión ganadera integrada, con el propósito de reestructurar su negocio de carnes frescas. El objetivo es mejorar la rentabilidad, optimizar el uso de sus plantas de procesamiento de cerdo, fortalecer el suministro y garantizar la trazabilidad en toda la cadena productiva.

El acuerdo, aún sujeto a registro y aprobación por parte de las autoridades de competencia en España, incluye una alianza estratégica mediante la cual Grupo Vall Companys adquirirá el 75% del negocio de procesamiento de cerdo de SIGMA Europa, enfocado en clientes industriales. Por su parte, SIGMA conservará el 100% del negocio de carne fresca destinado al canal minorista, operado bajo la marca Campofrío Frescos.

Además, la granja Agroalimentaria Chico, propiedad de Vall Companys, será integrada a la sociedad conjunta Desarrollos Porcinos de Castilla y León, donde SIGMA Europa mantendrá una participación del 42% y realizará la inversión necesaria para conservarla.

La inversión neta nominal para SIGMA Europa será inferior a €20 millones, monto que se desembolsará en un periodo de cinco años tras el cierre del acuerdo, condicionado al cumplimiento de determinados indicadores operativos. La compañía estima beneficios anuales en efectivo superiores a €10 millones derivados de la operación.

Un acuerdo estratégico con visión a largo plazo

De acuerdo con el área de análisis de ALFA, el convenio permitirá a SIGMA mejorar sus márgenes de rentabilidad en Europa y consolidar una integración vertical con Grupo Vall Companys, aprovechando su liderazgo en el sector porcino y su experiencia en gestión de mataderos.

Grupo Vall Companys es uno de los principales referentes agroalimentarios de Europa, con operaciones que abarcan desde la producción animal hasta la elaboración de productos cárnicos y harinas panificables. En 2024, registró ingresos por €4,163 millones, con una producción de 614 mil toneladas de carne de cerdo, además de pollo, vacuno y productos elaborados.

Por su parte, SIGMA produjo 1.83 millones de toneladas durante el mismo periodo, de las cuales 374 mil toneladas (20%) correspondieron a Europa.

El acuerdo también permitirá reforzar la estrategia de recuperación de capacidad operativa en España, particularmente tras las afectaciones sufridas por la planta de Torrente a causa de las inundaciones recientes.

Perspectiva general

De concretarse las proyecciones, el acuerdo con Grupo Vall Companys resultará favorable para el desempeño de SIGMA en Europa al impulsar la eficiencia operativa, fortalecer su cadena de suministro y consolidar su enfoque hacia el canal minorista.

“Esta alianza nos permitirá concentrarnos en lo que mejor sabemos hacer: ofrecer productos de alta calidad al consumidor final, mientras optimizamos nuestras operaciones industriales y fortalecemos la trazabilidad de origen”, señaló la empresa.