Cemex reporta sólidos resultados en 3T25

Cemex reportó en el tercer trimestre del 2025 (3T25) una utilidad neta de 264 millones de dólares (mdd), −35 por ciento anual, afectada por una base comparable con resultados extraordinarios del año previo; ajustada por operaciones discontinuas, creció 8 por ciento, con un flujo de operación (EBITDA) de 882 mdd de dólares, aumento del 19 por ciento anual, que representa un margen de 20.8 por ciento.

Guillermo Quechol, analista en Kapital Grupo Financiero, señala que los resultados del trimestre reflejan un desempeño sólido en rentabilidad, sustentado en precios más altos y menores costos energéticos, pese a la limitada recuperación de volúmenes. La compañía continúa ejecutando eficiencias bajo eluso de tecnología de vanguardia (Cutting Edge) y avanza en el rebalanceo de su portafolio.

El proyecto Cutting Edge aportó 90 millones en ahorros de EBITDA, y el flujo libre operativo aumentó 190 por ciento a 539 millones de dólares

En relación a los ingresos estos fueron 4,245 mdd en el 3T25, un aumento de 5 por ciento anual, impulsado por mayores precios consolidados y mejor dinámica en Europa, Oriente Mediuo y Africa (EMEA) y operaciones en Norteamérica (SCAC).

Por regiones, EMEA y Estados Unidos alcanzaron márgenes récord, mientras que México y SCAC lograron máximos de varios años

Los volúmenes consolidados de cemento, concreto y agregados disminuyeron entre 0 por ciento y 3 por ciento anual, reflejando una demanda aún contenida en varios mercados.

También es de señalar que durante el trimestre, Cemex cerró la venta de sus activos en Panamá y adquirió Couch Aggregates en Estados Unidos.