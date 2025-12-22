Habrá beneficios en la tenencia de 2026 en CDMX

Para el próximo año se tendrá un importante cambio en el pago de la tenencia vehicular en la Ciudad de México, ya que el gobierno capitalino propuso al Congreso local modificaciones para exentar del pago a vehículos que tengan un valor de mercado hasta de 638,000 pesos. Esto representa un movimiento muy importante para que más personas salgan beneficiadas, ya que el nivel anterior era hasta los 250,000 pesos, lo que limitaba de manera importante el beneficio.

El cambio tiene que ver con el Plan de Simplificación y Cumplimiento de Beneficios Fiscales del gobierno de la Ciudad de México, el cual busca promover la cultura de cumplimiento de pago.

Es claro que muchos automovilistas que adquirían un auto nuevo y que no estaba dentro del rango para exentar la tenencia optaban por emplacar su auto en Morelos, donde no se paga la tenencia y solo se paga el llamado refrendo vehicular, con lo cual el gobierno de la Ciudad de México perdía una cantidad de ingreso importantes.

Con esta medida, a partir de 2026 ya podrán entrar con este nuevo esquema más vehículos que están dentro del rango de mercado más vendido y por poner un ejemplo aquí comentamos qué opciones podrán contar con ese beneficio por el nuevo máximo de exención de tenencia.

Así, los cinco autos más vendidos en noviembre de 2025 y que seguramente será la tendencia para todo el año, podrán contar con este beneficio, ya que sus precios no superan los 638,000 pesos.

Nissan Versa, precio máximo 369,900 pesos

Chevrolet Aveo, precio máximo 376,400 pesos

Kia K3, precio máximo 473,500 pesos

VW Virtus, precio máximo 419,990 pesos

Nissan NP300, precio máximo 501,900 pesos

Además, de alcanzar algunos vehículos más equipados donde el segmento de SUV ha ganado terreno y donde podemos encontrar opciones que no rebasan el monto máximo de precio para no pagar la tenencia.

Para obtener el beneficio hay que registrar nuestro auto en la Ciudad de México, no tener adeudos de tenencias atrasadas con otros vehículos anteriores y llevar la tarjeta de circulación vigente. En caso de que sea un auto nuevo presentar las placas.

Recordemos que este beneficio aplica para todo el parque vehicular, es decir, nuevos y usados, que no superen los 638,000 pesos de valor. En el caso de los eléctricos e híbridos ya están exentos sin importar su precio como beneficio ecológico.

Solo que cuidado, porque si no se paga el refrendo de placas, que sería el único tributo que se tendrá que cumplir al no tener la tenencia, que como fecha límite será en marzo, el beneficio de la tenencia ya no se aplicará, así que se tiene el primer trimestre de 2026 para cumplir con las obligaciones con el gobierno capitalino.