Kia se une a Netflix y presenta el EV5 en Wake Up Dead Man

Kia Corporation presentó su nueva campaña global en colaboración con Netflix a través de la película Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, en la que el Kia EV5, SUV eléctrico del segmento compacto, tiene una participación protagónica. La iniciativa busca reforzar el posicionamiento de la marca en el mercado de vehículos eléctricos mediante una narrativa creativa que combina suspenso, humor y diseño automotriz.

Tras el lanzamiento del teaser el pasado 4 de diciembre, Kia dio a conocer el video principal de la campaña titulado The Kia EV5 x Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Esta colaboración se integra a la tercera entrega de la reconocida saga cinematográfica protagonizada por el detective Benoit Blanc, dirigida por Rian Johnson y distribuida por Netflix.

La campaña se enfoca en los mercados estratégicos donde el EV5 será comercializado, incluyendo Corea, Canadá y los principales países de Europa, con el objetivo de acercar el modelo a nuevas audiencias globales.

En esta historia, que mezcla intriga con un tono ligero, el detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, enfrenta uno de los casos más complejos de su carrera. El desarrollo narrativo permite integrar de forma natural al Kia EV5 como un elemento clave dentro de la trama.

“Con esta colaboración con Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery buscamos fortalecer el reconocimiento de la marca y ofrecer formas innovadoras y atractivas para que los clientes conozcan el Kia EV5. Así como el protagonista sigue cada pista con autenticidad, Kia aspira a liderar el mercado de vehículos eléctricos a través de experiencias audaces que conecten con las personas”, señaló Charles Ryu, Senior Vice President and Head of the Global Brand & CX Division de Kia.

Un misterio que se resuelve dentro del EV5

La colaboración reinterpreta el concepto del EV5, Home away from home, trasladándolo al ambiente intrigante y divertido que caracteriza a la franquicia Knives Out. El interior amplio y confortable del SUV se convierte en parte central de la narrativa, recreando de forma creativa el clásico estilo de “misterio en un cuarto cerrado”.

A lo largo de la historia, la investigación se desarrolla entre el protagonista, la policía y otros personajes detectives, mientras se resaltan de manera orgánica los principales atributos del Kia EV5. El contraste entre el suspenso de la trama y la comodidad del vehículo refuerza su versatilidad y funcionalidad.

Atributos del Kia EV5 destacados en la campaña

La colaboración pone énfasis en características clave del modelo, entre ellas:

Perfil auténtico de SUV , con un diseño audaz, proporciones equilibradas y presencia sólida dentro del segmento C.

, con un diseño audaz, proporciones equilibradas y presencia sólida dentro del segmento C. Interior espacioso , pensado para la comodidad familiar y estilos de vida activos, alineado con la experiencia Home away from home.

, pensado para la comodidad familiar y estilos de vida activos, alineado con la experiencia Home away from home. Asientos de relajación en la primera fila , con modo de descanso que reduce la fatiga.

, con modo de descanso que reduce la fatiga. Sliding tray , una charola deslizante de doble función que puede utilizarse como espacio de almacenamiento o mesa, extendiéndose hasta la segunda fila.

, una charola deslizante de doble función que puede utilizarse como espacio de almacenamiento o mesa, extendiéndose hasta la segunda fila. Asientos traseros con plegado completamente plano, que ofrecen máxima flexibilidad para carga y actividades al aire libre.

Esta iniciativa da continuidad a la colaboración previa entre Kia y Netflix durante Squid Game: Season 2, en la que participó la nueva Sportage. Con el lanzamiento del EV5, la marca amplía su alianza con la plataforma de streaming, consolidando una estrategia de comunicación global enfocada en entretenimiento, innovación y movilidad eléctrica.

La franquicia Knives Out se ha distinguido por reinventar el género de misterio con un enfoque contemporáneo, humor inteligente y elencos de alto nivel. Cada entrega sigue al detective Benoit Blanc mientras resuelve casos llenos de giros inesperados, lo que le ha valido reconocimiento internacional y múltiples nominaciones a premios como el Oscar y el Golden Globe.