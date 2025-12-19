Acura ADX 2025 recibe el premio TOP SAFETY PICK del IIHS

Conéctate con nosotros

Automotriz

El Acura ADX 2025 fue galardonado con el TOP SAFETY PICK (TSP), uno de los máximos reconocimientos otorgados por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), gracias a su destacado desempeño en pruebas de prevención y mitigación de colisiones.

Con este reconocimiento, ADX se suma a Acura Integra y Acura MDX como los modelos de la marca premiados en 2025, consolidando el compromiso de Acura con los más altos estándares de seguridad.

Tecnología avanzada de seguridad de serie

Todos los modelos Acura ADX 2025 están equipados de serie con el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor AcuraWatch™, que integra sistemas avanzados diseñados para apoyar al conductor y reducir riesgos en distintas condiciones de manejo.

Entre las funciones incluidas se encuentran el Sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKAS), Sistema de Frenado con Mitigación de Colisión (CMBS™), Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad, Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDM), Asistente en Tráfico Pesado, Sistema de Información de Punto Ciego (BSI), Reconocimiento de Señales de Tránsito y Monitor de Tráfico Cruzado Trasero.

Máxima calificación en pruebas de choque

Además del reconocimiento del IIHS, el Acura ADX 2025 obtuvo una calificación global de 5 estrellas en las pruebas de choque realizadas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la máxima puntuación otorgada por esta institución.

Todos los modelos Acura evaluados en las pruebas NCAP 2025 y 2026 también alcanzaron las cinco estrellas, reforzando la reputación de la marca en materia de seguridad vehicular.

Estructura ACE™ y bolsas de aire de nueva generación

El Acura ADX incorpora la estructura de carrocería Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™), diseñada para proteger a los ocupantes en una amplia variedad de colisiones frontales, junto con sistemas avanzados de retención suplementarios.

Por primera vez en su segmento, ADX utiliza bolsas de aire de última generación para el conductor y el pasajero delantero, diseñadas para reducir la rotación de la cabeza, especialmente en impactos oblicuos. La bolsa de aire del conductor cuenta con una innovadora estructura en forma de dona que envuelve y sostiene la cabeza, disminuyendo la probabilidad de lesiones cerebrales.

En el lado del pasajero, una bolsa de aire de tres cámaras, también utilizada en Integra, permite controlar la rotación de la cabeza mediante la inflación independiente de sus cámaras. En conjunto con las bolsas de aire laterales y tipo cortina, el Acura ADX integra un total de 10 bolsas de aire.

Modelos Acura reconocidos con el IIHS TOP SAFETY PICK

  • Acura ADX 2025
  • Acura MDX 2025–2026
  • Acura Integra 2025–2026

