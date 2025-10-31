Conéctate con nosotros

EMPRESA

Sabritas® celebra la música y el sabor con Los Ángeles Azules y Morat

EMPRESA

ALFA consolida su estrategia en Europa con reestructuración del negocio cárnico

EMPRESA Tecnología

Thales es reconocida como Empresa del Año 2025 por Frost & Sullivan por revolucionar el control fronterizo automatizado

Automotriz

7 coberturas de seguro de auto poco conocidas pero esenciales para cualquier conductor

Lanzamientos Noticias

Club Misterio y Panini anuncian una nueva colección y te invitan al increíble showcase en Parque Aztlán

EMPRESA

Cemex reporta sólidos resultados en 3T25

EMPRESA

Protección de riesgos en el sector restaurantero

EMPRESA

FUNO reporta crecimiento de 7.1% en AFFO por CBFI en el 3T25

Automotriz

GM de México reafirma su compromiso social con Brigada Cheyenne 2025

Economía Tecnología

Grupo Bolsa Mexicana de Valores, reconocido por Forbes México como líder en transformación digital

EMPRESA

Sabritas® celebra la música y el sabor con Los Ángeles Azules y Morat

Publicado

Hace 2 horas

en

Sabritas® celebra la música y el sabor con Los Ángeles Azules y Morat

Sabritas®, marca icónica que por más de ocho décadas ha acompañado los momentos de disfrute de los mexicanos, presentó su nueva campaña “Las de ayer, hoy y siempre®”, una propuesta que celebra su sabor atemporal a través del poder de la música y la alegría.

La campaña reúne a Los Ángeles Azules y Morat en una colaboración inédita que une generaciones y demuestra que hay experiencias que se disfrutan igual que ayer. Los Ángeles Azules, referentes de la cumbia mexicana, y Morat, representantes del pop latino actual, protagonizan un mashup de sus éxitos “Cómo te atreves” y “Cómo te voy a olvidar”, una fusión que evoca la emoción de compartir algo que trasciende el tiempo.

“Nos encantó colaborar con Sabritas® en una idea que conecta lo que más nos gusta: la música y la alegría. Crecimos escuchando a Los Ángeles Azules y compartir este momento fue pura energía y sabor”, comentó el grupo Morat.

Por su parte, Los Ángeles Azules destacaron: “Sabritas® logró algo muy especial al unirnos con Morat. Verlos disfrutar nuestra música nos recordó que la cumbia sigue viva, igual que el gusto por unas papas Sabritas®”.

A lo largo de su historia, Sabritas® ha sido pionera en generar experiencias que conectan con sus consumidores. Desde sus emblemáticos Tazos®, hasta sus campañas que han marcado época, la marca ha sabido reinventarse y mantenerse presente en la cultura popular mexicana.

“En Sabritas® creemos que el disfrute no tiene época. Por eso seguimos creando experiencias que conecten a las personas y celebren la alegría de compartir. Esta colaboración con Los Ángeles Azules y Morat es una muestra de ello, y refleja también la visión de PepsiCo®: impulsar marcas icónicas que evolucionen con las nuevas generaciones sin perder su esencia”, señaló Ana Karen Esteban, directora de Marketing de Sabritas®.

Sabritas® forma parte de PepsiCo®, compañía presente en más de 200 países y territorios, comprometida con poner a las personas en el centro y generar sonrisas en cada sorbo y bocado. Con “Las de ayer, hoy y siempre®”, Sabritas® se une a la tendencia newtro, que reinterpreta lo clásico con la energía del presente, demostrando que hay sabores y momentos que nunca pasan de moda.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.