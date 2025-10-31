Sabritas® celebra la música y el sabor con Los Ángeles Azules y Morat

Sabritas®, marca icónica que por más de ocho décadas ha acompañado los momentos de disfrute de los mexicanos, presentó su nueva campaña “Las de ayer, hoy y siempre®”, una propuesta que celebra su sabor atemporal a través del poder de la música y la alegría.

La campaña reúne a Los Ángeles Azules y Morat en una colaboración inédita que une generaciones y demuestra que hay experiencias que se disfrutan igual que ayer. Los Ángeles Azules, referentes de la cumbia mexicana, y Morat, representantes del pop latino actual, protagonizan un mashup de sus éxitos “Cómo te atreves” y “Cómo te voy a olvidar”, una fusión que evoca la emoción de compartir algo que trasciende el tiempo.

“Nos encantó colaborar con Sabritas® en una idea que conecta lo que más nos gusta: la música y la alegría. Crecimos escuchando a Los Ángeles Azules y compartir este momento fue pura energía y sabor”, comentó el grupo Morat.

Por su parte, Los Ángeles Azules destacaron: “Sabritas® logró algo muy especial al unirnos con Morat. Verlos disfrutar nuestra música nos recordó que la cumbia sigue viva, igual que el gusto por unas papas Sabritas®”.

A lo largo de su historia, Sabritas® ha sido pionera en generar experiencias que conectan con sus consumidores. Desde sus emblemáticos Tazos®, hasta sus campañas que han marcado época, la marca ha sabido reinventarse y mantenerse presente en la cultura popular mexicana.

“En Sabritas® creemos que el disfrute no tiene época. Por eso seguimos creando experiencias que conecten a las personas y celebren la alegría de compartir. Esta colaboración con Los Ángeles Azules y Morat es una muestra de ello, y refleja también la visión de PepsiCo®: impulsar marcas icónicas que evolucionen con las nuevas generaciones sin perder su esencia”, señaló Ana Karen Esteban, directora de Marketing de Sabritas®.

Sabritas® forma parte de PepsiCo®, compañía presente en más de 200 países y territorios, comprometida con poner a las personas en el centro y generar sonrisas en cada sorbo y bocado. Con “Las de ayer, hoy y siempre®”, Sabritas® se une a la tendencia newtro, que reinterpreta lo clásico con la energía del presente, demostrando que hay sabores y momentos que nunca pasan de moda.