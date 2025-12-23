¿Vivir cerca del Metro garantiza mayor plusvalía?

En la Ciudad de México, el tiempo de traslado se ha convertido en uno de los principales retos urbanos. De acuerdo con cifras del INEGI, el promedio diario de traslado es de 2 horas con 20 minutos, aunque en zonas periféricas puede superar las 3 horas, lo que incrementa el valor de la conectividad como factor determinante en la decisión de compra de vivienda.

En este contexto, Tinsa México by Accumin analizó el impacto real de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el precio y la plusvalía de la vivienda nueva y usada. El estudio revela que no todas las zonas cercanas al Metro se comportan de la misma manera: mientras algunas concentran estabilidad y precios elevados, otras muestran crecimientos acelerados que las convierten en oportunidades estratégicas de inversión.

Conectividad: oportunidad y alerta

El análisis identifica zonas de alto dinamismo, donde la actividad inmobiliaria y el valor de los inmuebles aumentan gracias a la conectividad. Sin embargo, también detecta señales de alerta en áreas donde, pese a contar con infraestructura de transporte, se observan minusvalías inesperadas, lo que confirma que la cercanía al Metro no garantiza por sí sola una mejor rentabilidad.

Principales hallazgos por línea

Líneas con mayor precio por metro cuadrado

Las Líneas 1 y 3 concentran los precios más altos de la capital, con valores promedio de $51,046/m² y $50,011/m², respectivamente. Estos niveles reflejan su consolidación como zonas de alta demanda y mercados maduros.

Líneas con mayor plusvalía anual

Las Líneas A y 4 lideran el crecimiento en plusvalía, con incrementos de 15% y 12% anual, a pesar de registrar precios más accesibles, de $31,898/m² y $35,903/m², respectivamente. Este comportamiento las posiciona como polos emergentes de inversión inmobiliaria.

Línea 4: estaciones con mayor dinamismo

Dentro de la Línea 4 destacan estaciones con crecimientos relevantes:

Jamaica , con una plusvalía del 23% , se consolida como la estación con mayor dinamismo del estudio.

, con una plusvalía del , se consolida como la estación con mayor dinamismo del estudio. Santa Anita registra un crecimiento de 17% , con un precio promedio de $40,021/m² .

registra un crecimiento de , con un precio promedio de . Martín Carrera alcanza una plusvalía del 15%, impulsada por el desarrollo comercial del Parque Tepeyac.

Línea 2: alto tráfico, crecimiento moderado

La Línea 2, actualmente la de mayor tráfico del sistema con 212 millones de usuarios al primer trimestre de 2025, presenta comportamientos mixtos:

Portales concentra el mayor número de unidades desplazadas, aunque su plusvalía anual es de apenas 3% .

concentra el mayor número de unidades desplazadas, aunque su plusvalía anual es de apenas . Allende, San Cosme y Cuitláhuac destacan por plusvalías superiores al 12%, con precios promedio cercanos a $48,000/m².

Un mercado más estratégico

“El estudio confirma que las zonas de menor precio no necesariamente son menos atractivas; por el contrario, suelen presentar un crecimiento acelerado que las convierte en oportunidades de inversión inteligentes. Mientras las líneas más caras ofrecen estabilidad, las líneas emergentes y estaciones estratégicas muestran un dinamismo que redefine el mapa inmobiliario de la capital”, señaló Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México.

Añadió que la infraestructura del Metro continúa siendo un motor clave en la valorización de la vivienda, pero que identificar líneas y estaciones específicas permite a compradores e inversionistas equilibrar costo, riesgo y crecimiento futuro.

Metodología del estudio

Para el análisis, se definió un radio de influencia de 1 kilómetro alrededor de cada estación del Metro, equivalente a una caminata aproximada de 15 minutos, asegurando un acceso directo al sistema de transporte.

La muestra considera viviendas nuevas y usadas transaccionadas durante 2023, 2024 y 2025, excluyendo desarrollos en preventa.