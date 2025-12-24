Entregan Sedatu, Insus y Gobierno de Sinaloa más de 700 escrituras

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y el Gobierno del estado de Sinaloa entregaron más de 700 escrituras a familias sinaloenses, en una acción realizada de manera simultánea en los 20 municipios de la entidad.

Durante el evento, se otorgaron de forma simbólica 760 escrituras a nivel estatal, de las cuales 164 correspondieron a vecinas y vecinos de la colonia El Ranchito, como parte del programa de regularización de la tenencia de la tierra.

La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, destacó que la entrega de escrituras representa un acto de justicia social impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y subrayó que el acceso a una vivienda con certeza jurídica es un derecho fundamental.

La funcionaria señaló que contar con un título de propiedad brinda seguridad a las familias, al acreditarlas legalmente como propietarias de su vivienda y permitirles tomar decisiones sobre su patrimonio sin riesgo de ser despojadas.

Por su parte, el director general del Insus, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, detalló que las escrituras fueron entregadas de manera gratuita, mediante un subsidio federal, beneficiando a familias de todo el estado. Asimismo, informó que durante 2026 se tiene previsto otorgar certeza jurídica a 10 mil familias en municipios como Navolato, Guasave, Culiacán, Mazatlán y otras comunidades que han vivido en incertidumbre legal por más de cinco décadas.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció el trabajo conjunto con el Gobierno de México y destacó la importancia de brindar documentos que otorguen certeza jurídica a las familias, al garantizar que su vivienda les pertenece legalmente.

En representación de las personas beneficiarias, Quetziquel Jaqueline Tirado agradeció a las autoridades federales y estatales, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, por recibir su escritura de manera gratuita, lo que representa tranquilidad y seguridad para su familia.

Al evento asistieron autoridades federales y estatales, entre ellas representantes del Registro Agrario Nacional, del Gobierno de Sinaloa y de dependencias de bienestar y educación, así como beneficiarias y beneficiarios del programa de escrituración masiva.