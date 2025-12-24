Conéctate con nosotros

Vivienda

Entregan Sedatu, Insus y Gobierno de Sinaloa más de 700 escrituras

Vivienda

¿Vivir cerca del Metro garantiza mayor plusvalía?

Vivienda

¿Vivir cerca del Metro aumenta la plusvalía de la vivienda en CDMX?

Vivienda

CNNM respalda legalidad del programa Vivienda para el Bienestar

CONSTRUCCIÓN Vivienda

¿Necesitas liquidez? MoradaUno te adelanta rentas

Vivienda

Programa Vivienda para el Bienestar apoya a miles de familias mexiquenses

Vivienda

Sedatu y Conavi arrancan sorteos de vivienda para familias no derechohabientes

Urbanismo Vivienda

Viviendas del Bienestar serán asignadas por tómbola: Presidencia

Vivienda

Sedatu entrega más de 22 mil títulos de tierra a mujeres rurales en 2025

Vivienda

INSUS va por mejoramiento urbano

Vivienda

Entregan Sedatu, Insus y Gobierno de Sinaloa más de 700 escrituras

Publicado

Hace 5 horas

en

Entregan Sedatu, Insus y Gobierno de Sinaloa más de 700 escrituras

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y el Gobierno del estado de Sinaloa entregaron más de 700 escrituras a familias sinaloenses, en una acción realizada de manera simultánea en los 20 municipios de la entidad.

Durante el evento, se otorgaron de forma simbólica 760 escrituras a nivel estatal, de las cuales 164 correspondieron a vecinas y vecinos de la colonia El Ranchito, como parte del programa de regularización de la tenencia de la tierra.

La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, destacó que la entrega de escrituras representa un acto de justicia social impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y subrayó que el acceso a una vivienda con certeza jurídica es un derecho fundamental.

La funcionaria señaló que contar con un título de propiedad brinda seguridad a las familias, al acreditarlas legalmente como propietarias de su vivienda y permitirles tomar decisiones sobre su patrimonio sin riesgo de ser despojadas.

Por su parte, el director general del Insus, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, detalló que las escrituras fueron entregadas de manera gratuita, mediante un subsidio federal, beneficiando a familias de todo el estado. Asimismo, informó que durante 2026 se tiene previsto otorgar certeza jurídica a 10 mil familias en municipios como Navolato, Guasave, Culiacán, Mazatlán y otras comunidades que han vivido en incertidumbre legal por más de cinco décadas.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció el trabajo conjunto con el Gobierno de México y destacó la importancia de brindar documentos que otorguen certeza jurídica a las familias, al garantizar que su vivienda les pertenece legalmente.

En representación de las personas beneficiarias, Quetziquel Jaqueline Tirado agradeció a las autoridades federales y estatales, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, por recibir su escritura de manera gratuita, lo que representa tranquilidad y seguridad para su familia.

Al evento asistieron autoridades federales y estatales, entre ellas representantes del Registro Agrario Nacional, del Gobierno de Sinaloa y de dependencias de bienestar y educación, así como beneficiarias y beneficiarios del programa de escrituración masiva.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.