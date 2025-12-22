¿Vivir cerca del Metro aumenta la plusvalía de la vivienda en CDMX?

El acceso a transporte público masivo se ha convertido en uno de los factores más determinantes para la plusvalía de la vivienda en la Ciudad de México. En una urbe donde el tiempo de traslado es uno de los principales retos, la cercanía al Sistema de Transporte Colectivo Metro continúa influyendo de manera directa en el valor de los inmuebles.

De acuerdo con cifras del INEGI, el tiempo promedio de traslado diario en la capital es de 2 horas con 20 minutos, aunque en zonas periféricas puede superar las 3 horas. Este contexto refuerza la importancia de la conectividad urbana como un elemento clave en las decisiones de compra e inversión inmobiliaria.

Ante este escenario, Tinsa México by Accumin analizó el impacto de la red del Metro en el precio y la plusvalía de la vivienda nueva y usada. El estudio revela que los inmuebles ubicados en las inmediaciones del Metro presentan comportamientos diferenciados, tanto en valor por metro cuadrado como en crecimiento anual.

El análisis identifica zonas de alta oportunidad, donde la conectividad impulsa el valor, así como áreas con señales de alerta, en las que, a pesar de contar con infraestructura, se observan minusvalías inesperadas.

Principales hallazgos por línea del Metro

Líneas con mayor precio por metro cuadrado

Las líneas con precios unitarios más altos son:

Línea 1: $51,046 por m²

$51,046 por m² Línea 3: $50,011 por m²

Estos valores reflejan su consolidación como zonas de alta demanda y fuerte atractivo inmobiliario, impulsadas por su conectividad y ubicación estratégica.

Líneas con mayor plusvalía anual

En contraste, las líneas con mayor crecimiento porcentual anual son:

Línea A: 15% de plusvalía anual, con un precio promedio de $31,898 por m²

15% de plusvalía anual, con un precio promedio de $31,898 por m² Línea 4: 12% de plusvalía anual, con un precio promedio de $35,903 por m²

Aunque presentan precios más accesibles, su dinamismo las posiciona como polos estratégicos para la inversión inmobiliaria.

Línea 4: estaciones con mayor dinamismo

Dentro de la Línea 4 destacan varias estaciones por su crecimiento acelerado:

Jamaica: 23% de plusvalía anual, la más alta del estudio.

23% de plusvalía anual, la más alta del estudio. Santa Anita: 17% de plusvalía, con un precio promedio de $40,021 por m².

17% de plusvalía, con un precio promedio de $40,021 por m². Martín Carrera: 15% de plusvalía, impulsada por el desarrollo comercial del Parque Tepeyac.

Línea 2: alta demanda, crecimiento moderado

La Línea 2, actualmente la de mayor tráfico del sistema Metro con 212 millones de usuarios al primer trimestre de 2025, presenta un comportamiento mixto:

Portales: concentra el mayor número de unidades desplazadas, aunque su plusvalía es de solo 3% anual .

concentra el mayor número de unidades desplazadas, aunque su plusvalía es de solo . Allende, San Cosme y Cuitláhuac: registran plusvalías superiores al 12%, con precios unitarios promedio cercanos a los $48,000 por m².

Conectividad y estrategia de inversión

De acuerdo con Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México, el estudio confirma que los precios bajos no necesariamente implican menor atractivo inmobiliario.

“Las zonas de menor precio presentan, en muchos casos, un crecimiento acelerado que las convierte en oportunidades de inversión inteligentes. Mientras las líneas más caras ofrecen estabilidad, las líneas emergentes y estaciones estratégicas muestran un dinamismo que redefine el mapa inmobiliario de la capital”.

El análisis concluye que la infraestructura del Metro sigue siendo un motor clave en la valorización de la vivienda. Identificar las líneas y estaciones con mayor potencial permite a compradores e inversionistas equilibrar costo, conectividad y crecimiento futuro al tomar decisiones patrimoniales.

Experiencia y análisis inmobiliario

Tinsa by Accumin se consolida como líder en consultoría inmobiliaria, apoyando a desarrolladores e inversionistas a través de su ecosistema digital y su conocimiento actualizado del mercado, con el objetivo de minimizar riesgos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas en el sector vivienda.