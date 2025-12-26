Programa de Vivienda para el Bienestar avanza 22% de la meta sexenal

El Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), superó la meta de arranque de obras prevista para este año, al iniciar la construcción de 390 mil 983 viviendas en todo el país.

La secretaria de la Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que la meta inicial contemplaba el inicio de 386 mil viviendas; sin embargo, se alcanzó un cumplimiento del 101 por ciento, lo que permitirá beneficiar a un estimado de un millón 407 mil personas. Estas acciones representan un avance del 22 por ciento respecto a la meta sexenal de 1.8 millones de viviendas.

Del total de viviendas iniciadas, 81 mil 996 corresponden a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 308 mil 987 al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Además, se destacó que durante estos días se están entregando 6 mil 401 viviendas a familias beneficiarias.

Ante la alta demanda de registros al Programa de Vivienda para el Bienestar en todo el país, la Conavi realizó, entre el 16 y 17 de diciembre, un total de 154 sorteos de asignación de vivienda dirigidos a familias no derechohabientes. Como resultado, 31 mil 934 familias ya cuentan con una vivienda asignada.

La titular de la Sedatu subrayó que el Programa de Vivienda para el Bienestar constituye una política pública histórica de carácter humanista, correspondiente al segundo piso de la Cuarta Transformación. El programa está enfocado en atender a quienes más lo necesitan, particularmente a personas con ingresos menores a 17 mil pesos mensuales (equivalentes a dos salarios mínimos), con prioridad para mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.

Finalmente, Edna Vega Rangel exhortó a la población a no caer en fraudes o estafas por parte de falsos gestores durante el proceso de inscripción. Reiteró que la información oficial del programa puede consultarse únicamente a través del sitio viviendabienestar.gob.mx.