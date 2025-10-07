El fideicomiso, una alternativa segura para proteger tu patrimonio: BIM

El fideicomiso se ha convertido en una herramienta estratégica para lograr que el patrimonio se administre y transfiera conforme a la voluntad de sus dueños, más allá del testamento

Así lo explicó María José Muñoz Moreno, directora de Promoción Fiduciaria de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), en entrevista con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo.

El testamento es muy importante, pero no siempre resuelve de inmediato. Un juicio sucesorio testamentario puede tardar meses o años y resultar costoso explicó la ejecutiva de BIM.

Detalló que el fideicomiso, en cambio, asegura que las instrucciones del titular se cumplan al pie de la letra y con respaldo legal”, señaló la directiva.

El fideicomiso patrimonial funciona así “yo voy y aporto mis inmuebles en propiedad fiduciaria. para que se sigan ciertas reglas y haya un tercero, que ahora sí haga que se cumplan y que mejor que sea una institución bancaria en su calidad de fiduciario, que sea quien cumpla estas instrucciones”.

María José destacó que como asesores se acercan con las personas que tienen la necesidad del fideicomiso, “tenemos esta charla para conocer las necesidades de la familia. Puede ser un fideicomiso tan sencillo como que solo administro los inmuebles y al fallecimiento los transmito a tus hijos”.

También puso de relevancia la secrecía que guarda el fideicomiso, Si yo celebro un fideicomiso con una familia y me dejan a ciertas personas autorizadas, no puede venir un tercero a verificar qué le dejó o si él está en el fideicomiso, porque está resguardado y protegido por el secreto fiduciario, que también es parte del secreto. Eso es muy importante, afirmó.

Ventajas del fideicomiso

Flexibilidad: Se adapta a las necesidades de cada familia; puede incluir inmuebles, acciones, cuentas bancarias e incluso reglas para su administración.

Protección: Permite establecer condiciones como la edad a la que los beneficiarios pueden disponer de los bienes, o que las rentas se utilicen para manutención o cuidados.

Blindaje legal: Los bienes pasan a un patrimonio autónomo, protegido por el secreto fiduciario y fuera del alcance de terceros.

Continuidad: Evita disputas familiares y garantiza la preservación de propiedades con valor sentimental o estratégico.

Además de cubrir escenarios de fallecimiento, el fideicomiso también protege en caso de incapacidad o ausencia judicial del titular.

“Un fideicomiso es como una plastilina: se moldea según las necesidades de cada persona o familia. No solo asegura la transmisión de bienes, también permite prever situaciones como cuidado de dependientes o la administración de empresas familiares”, explicó Muñoz Moreno.

BIM, con más de 15 años de trayectoria, ofrece asesoría personalizada para diseñar la estructura adecuada de acuerdo con cada patrimonio.