Coparmex CDMX acercará a trabajadores oportunidades reales de vivienda

Con el propósito de acercar a los trabajadores oportunidades reales para adquirir una vivienda en la capital, la Coparmex Ciudad de México realizará el próximo 15 de octubre en el World Trade Center el foro “Mi Vivienda Coparmex CDMX”, un encuentro que busca unir a empresas, autoridades y desarrolladores para ofrecer soluciones habitacionales a precios accesibles.

“El evento no es sólo un foro, sino una herramienta práctica para mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores”, explicó Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de Coparmex CDMX.

“Queremos que los empresarios llevemos a nuestros trabajadores y que conozcan cómo pueden acceder a vivienda en la Ciudad de México. Si cada socio lleva a cinco o veinte empleados, llenamos el evento y hacemos que esta iniciativa tenga verdadero impacto”, añadió.

La propuesta surge ante el déficit de 700 mil viviendas en la capital, expuesto por la especialista inmobiliaria Marisol Becerra durante la ponencia previa al evento.

“La vivienda es un motor económico que genera más de 2.1 millones de empleos y representa el 5% del PIB nacional. Su parálisis afecta a toda la economía, pero también al tejido social”, explicó.

Por su parte, el presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, subrayó que el foro refleja una nueva visión empresarial centrada en las personas. “Estamos convencidos de que debemos fortalecer la relación con nuestros trabajadores, no sólo a través del salario, sino de beneficios reales. Ofrecerles oportunidades de vivienda digna también es construir competitividad”, afirmó.

El foro, cuya entrada será gratuita mediante registro, reunirá a autoridades, instituciones financieras, desarrolladores y empresas afiliadas a Coparmex, con el objetivo de construir una red de soluciones que acerquen el patrimonio a más familias.

Entre los invitados estarán Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda del Gobierno de CDMX, y Leyla Méndez, coordinadora Ejecutiva de Seguimiento Institucional.

Con esta iniciativa, Coparmex CDMX busca fortalecer la cohesión social y reafirmar su papel como liderazgo empresarial con responsabilidad social, impulsando el bienestar de los trabajadores desde el acceso a la vivienda.