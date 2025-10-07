Solo el 8% de la ciudadanía mexicana tiene un testamento: Coldwell Banker ABC

Dejar un testamento donde se especifique qué sucederá cuando la madre o padre falte en una familia es un tema que se toca poco, porque “no vaya a ser de mala suerte” y de ahí deriva que solo el 8% de los mexicanos tiene un testamento.

En entrevista cin la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo, Alejandro Buitrón, director de Coldwell Banker ABC señaló que es un tema que no se toca en las platicas familiares, “no se platica en las reuniones, muchas veces no hay charlas de ello, pero sin duda, pues está identificado que solamente alrededor del 8% de los mexicanos tienen su disposición testamentaria”.

El abogado explicó que hay muchísimos mitos alrededor del testamento, falta de información, pero aun cuando tenemos la tradición de Día de Muertosel aspecto de los testamentos no le damos la importancia que se merecen.

También detalló que quienes hacen su testamento deben tener presente que lo pueden ir modificado conforme sea su relación familiar.

“Hay que estar muy consciente de que podremos y debemos otorgar otro testamento conforme las circunstancias de nuestro entorno se modifiquen, ya sea porque hay cercanía o lejanía con nuestros propios familiares, o incluso también por enfermedad o accidente de nuestro entorno familiar, pues es importante considerar que nuestro testamento se debe modificar”, señaló.

También explicó que muchas no dejan testamento porque no tiene bienes, pero el abogado llama a hacerlo porque puede suceder que con el tiempo recibas una herencia o de alguna manera se acreciente el patrimonio propio.

«Es por ello que se debe tener este aspecto de prevención enfocado a prevenir o evitar procedimientos costosos o procedimientos largos de un proceso sucesorio de una persona».

De ahi que llamó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos que se otorgan en el programa de «septiembre mes del testamento», en realidad es el objetivo de este programa, que las personas se acerquen a otorgar su testamento con un costo más bajo del ordinario, sobre un 50%, que sin duda en cada entidad de la República Mexicana es diverso o es diferente, pero se pone a la vista de todos con la intención de aprovechar esa oportunidad, detalló.