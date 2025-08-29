Saint-Gobain impulsa construcción sostenible en Expo Ferretera Guadalajara 2025

Guadalajara, Jalisco, 28 de agosto de 2025. – Saint-Gobain, global en construcción ligera y sostenible, presentará en Expo Ferretera Guadalajara 2025 innovaciones que responden a los retos más urgentes del sector: eficiencia energética, confort térmico y acústico, rapidez constructiva y reducción de emisiones.

La compañía busca acercar estas tecnologías al sector ferretero, uno de los principales puntos de contacto con profesionales de la construcción y la remodelación. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el subsector de ferretería, tlapalería y vidrios alcanzó un PIB de 3.37 mil millones de pesos en el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento anual de 10.5 %. Actualmente, existen más de 170,000 unidades económicas dedicadas a esta actividad en México, con mayor concentración en Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, entidad que se ha consolidado como un polo estratégico en la región occidente.

Durante la feria, Saint-Gobain ofrecerá demostraciones de productos y sistemas que permiten construir de manera más rápida, eficiente y responsable con el medio ambiente, garantizando al mismo tiempo confort y calidad para los usuarios.

Con esta participación, Saint-Gobain refuerza su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, al tiempo que reconoce al sector ferretero como un aliado clave para impulsar la transformación de la construcción en México.