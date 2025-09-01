Presidenta confirma meta sexenal de 1.7 millones de viviendas

Durante su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la meta sexenal en materia de vivienda es la construcción de 1.7 millones de viviendas que serán de 60 metros cuadrados.

“Nos propusimos construir 1.7 millones de viviendas dignas para el bienestar con créditos accesibles para la población, de esta 400 mil serán para familias sin seguridad social, 1.2 millones para derechohabientes del Infonavit y 100 para el Fovissste”, informó en Palacio Nacional.

Inicia construcción de 240 mil viviendas en agosto

Al cierre de agosto se ha iniciado la construcción de 240 mil viviendas, reportó la mandataria. Además, con una serie de decretos, lograron que millones de familias dejen atrás deudas impagables de créditos de vivienda.

“La corrupción del pasado neoliberal promovió créditos inmobiliarios del Infonavit y Fovissste impagables, que se convirtieron en un negocio de mucha corrupción, para romper este abuso realizamos decretos y cambios a la ley que nos permiten aplicar reducciones, quitas y finiquitos para deudas injustas de familias que habían pagado 2 o 3 veces el valor de su vivienda sin ver una reducción significativa en sus créditos, con ello cerca 5 millones de familias serán liberadas de esta carga”, sostuvo.

«Nuestra economía muestra fortaleza»; Sheinbaum llama a empresarios a sumarse al Plan México

En el tema económico, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los empresarios a sumarse al Plan México con inversión productiva y con una banca que genere mejores condiciones de crédito, “México requiere empresarios activos y visionarios”, señaló.

Afirmó que la economía muestra fortaleza y un crecimiento anual estimado de 1.2 % frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales que decían que iba a caer el PIB este año.

Explicó que la inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año, con más de 36 mil millones de dólares; el número de visitantes a México creció 13.8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar, el desempleo se ubica en 2.7 % uno de los niveles más bajos del mundo y la inflación anual en julio fue de 3.5 % la menor desde enero del 2021.