DEACERO: inversión, sustentabilidad y futuro limpio para México

Grupo DEACERO consolidó en 2024 su liderazgo como el mayor reciclador de acero en México, al producir con 97% de contenido reciclado, lograr las menores emisiones por tonelada en Norteamérica y avanzar en su estrategia de descarbonización, con la meta de reducir 56% su intensidad de emisiones de CO₂ hacia 2030.

Durante la presentación de su Informe de Sustentabilidad 2024, el presidente del Consejo de Administración, Ing. Raúl M. Gutiérrez Muguerza, destacó que “la sustentabilidad no es una opción, sino el único camino posible para crecer generando valor con sentido y propósito”.

El reporte subraya avances significativos en eficiencia de recursos: cada tonelada de acero producida utiliza solo 0.58 m³ de agua, frente al promedio nacional de 5.2 m³, y más de la mitad de los productos se movilizan por ferrocarril para optimizar energía.

La empresa también se comprometió a que, hacia 2030, 60% de su energía sea limpia, lo que representa 11 veces más que la proporción actual en la industria mexicana.

Desde su fundación en 1952 en Monterrey, Grupo DEACERO ha evolucionado de una pequeña bodega con una docena de trabajadores a un referente internacional con más de 7,000 colaboradores, 3 acerías, más de 20 plantas de alambres, más de 20 centros de reciclaje y 70 centros de distribución, que ofrecen más de 7,000 productos y soluciones en América y Europa.

Entre sus inversiones más recientes destacan la apertura de la planta de alambres en Mexicali, Baja California, y el avance en la construcción de la Acería Ramos II en Coahuila. Asimismo, en 2024 alcanzó un récord de 93% de proveeduría local, fortaleciendo la cadena de valor en México.

El compromiso con la innovación se refleja en el lanzamiento de Neutrum®, marca que permite a los clientes compensar el carbono embebido en el acero mediante proyectos basados en la naturaleza.

En materia social, la Fundación DEACERO destinó en 2024 más de 65.7 millones de pesos en programas que beneficiaron directamente a 15 mil personas e indirectamente a más de 27 mil. Además, el apoyo a organizaciones de la sociedad civil alcanzó a 1.2 millones de personas, generando un retorno social de $1.63 pesos por cada peso invertido.

Los reconocimientos obtenidos durante el año incluyen la Certificación ISO 14001, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable de CEMEFI, el premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable de HSBC y EY, la medalla de bronce de EcoVadis, el premio LOGRA 2024 del Pacto Global de la ONU en la categoría Planeta, así como un financiamiento verde con BBVA para fortalecer la economía circular.

El documento fue elaborado bajo estándares internacionales como GRI y SASB, alineado a los ODS de la ONU y validado por un tercero independiente, lo que refuerza la transparencia y confiabilidad del reporte.