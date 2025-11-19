Flotas más eficientes: la solución mexicana que reduce hasta 15% el consumo de combustible

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025. La sustentabilidad en el transporte dejó de ser una tendencia reputacional para convertirse en un indicador financiero clave. En un sector donde el combustible representa hasta el 40% de los costos operativos, las empresas que integran telemetría, datos y monitoreo continuo están logrando ahorros medibles y mejoras significativas en su huella ambiental. En este contexto, Total Protect se posiciona como una solución mexicana que combina monitoreo 24/7, analítica avanzada y gestión inteligente para optimizar cada litro de combustible y elevar la eficiencia de las flotas.

De acuerdo con María de los Ángeles Useche Serrano, directora comercial de Total Protect, los resultados ya son palpables.

“La sustentabilidad no se consigue solo con unidades nuevas, sino con inteligencia detrás del volante. Con telemetría y reportes accionables reducimos tiempos de espera con motor encendido, desvíos y hábitos de manejo que elevan el consumo. Nuestros clientes están observando ahorros de hasta 15% y menores emisiones por kilómetro recorrido”, explicó.

La plataforma integra información de rendimiento por ruta, consumo, cargas de combustible y comportamiento de conducción, generando dashboards y alertas que permiten recalcular trayectos, ajustar horarios y reducir costos derivados del tráfico o detenciones prolongadas. Estos reportes también contribuyen al cumplimiento de objetivos ESG, al medir desempeño energético y emisiones por operación.

“Cada minuto en ralentí o fuera de ruta impacta la línea de emisiones y la hoja de costos. Con visibilidad en tiempo real, la prevención se vuelve ahorro”, añadió Useche Serrano.

Casos documentados por la compañía muestran que, al combinar telemetría, video y monitoreo especializado, las empresas han reducido incidentes en carretera, disminuido desvíos y eliminado paradas innecesarias, factores que incrementan el consumo de combustible y la huella ambiental. La tecnología de Total Protect no solo protege activos: impulsa un transporte más seguro, eficiente y competitivo.

Como parte de su estrategia de innovación responsable, Total Protect ofrece un diagnóstico operativo-ambiental sin costo para identificar oportunidades de ahorro energético y reducción de emisiones mediante el análisis directo de los datos de cada flota.