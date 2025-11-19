Conéctate con nosotros

Movilidad Sustentabilidad

Flotas más eficientes: la solución mexicana que reduce hasta 15% el consumo de combustible

Inmobiliario Movilidad

Día del Edificio en México: la arquitectura vertical como respuesta a los nuevos retos urbanos

Movilidad Tecnología

Electromovilidad: motor para la descarbonización y el desarrollo sostenible en América Latina

CONSTRUCCIÓN Movilidad

Saint-Gobain impulsa el urbanismo de conciencia para transformar las ciudades sostenibles en México

Aviación Infraestructura Movilidad

AMACARGA participa en reunión de trabajo en Palacio Nacional sobre la viabilidad y competitividad del AIFA

Movilidad Noticias

CANACINTRA llama a la responsabilidad y rechaza bloqueos carreteros que afectan la economía nacional

Movilidad

Transportistas de la FAT posponen bloqueo en CDMX tras acuerdo para diálogo con autoridades

CONSTRUCCIÓN Movilidad

Inseguridad y burocratismo afecta al sector construcción e inmobiliario

Aviación Movilidad

Aeroméxico inaugura nueva bahía SkyPriority y Premier One en el AICM

Automotriz Movilidad

México se convierte en el principal proveedor de vehículos eléctricos a Estados Unidos: Latam Mobility 2025

Movilidad

Flotas más eficientes: la solución mexicana que reduce hasta 15% el consumo de combustible

Publicado

Hace 20 horas

en

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025. La sustentabilidad en el transporte dejó de ser una tendencia reputacional para convertirse en un indicador financiero clave. En un sector donde el combustible representa hasta el 40% de los costos operativos, las empresas que integran telemetría, datos y monitoreo continuo están logrando ahorros medibles y mejoras significativas en su huella ambiental. En este contexto, Total Protect se posiciona como una solución mexicana que combina monitoreo 24/7, analítica avanzada y gestión inteligente para optimizar cada litro de combustible y elevar la eficiencia de las flotas.

De acuerdo con María de los Ángeles Useche Serrano, directora comercial de Total Protect, los resultados ya son palpables.

“La sustentabilidad no se consigue solo con unidades nuevas, sino con inteligencia detrás del volante. Con telemetría y reportes accionables reducimos tiempos de espera con motor encendido, desvíos y hábitos de manejo que elevan el consumo. Nuestros clientes están observando ahorros de hasta 15% y menores emisiones por kilómetro recorrido”, explicó.

La plataforma integra información de rendimiento por ruta, consumo, cargas de combustible y comportamiento de conducción, generando dashboards y alertas que permiten recalcular trayectos, ajustar horarios y reducir costos derivados del tráfico o detenciones prolongadas. Estos reportes también contribuyen al cumplimiento de objetivos ESG, al medir desempeño energético y emisiones por operación.

“Cada minuto en ralentí o fuera de ruta impacta la línea de emisiones y la hoja de costos. Con visibilidad en tiempo real, la prevención se vuelve ahorro”, añadió Useche Serrano.

Casos documentados por la compañía muestran que, al combinar telemetría, video y monitoreo especializado, las empresas han reducido incidentes en carretera, disminuido desvíos y eliminado paradas innecesarias, factores que incrementan el consumo de combustible y la huella ambiental. La tecnología de Total Protect no solo protege activos: impulsa un transporte más seguro, eficiente y competitivo.

Como parte de su estrategia de innovación responsable, Total Protect ofrece un diagnóstico operativo-ambiental sin costo para identificar oportunidades de ahorro energético y reducción de emisiones mediante el análisis directo de los datos de cada flota.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.