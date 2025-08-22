Air Canada refuerza apoyo a viajeros y acelera su recuperación

Air Canada anunció la actualización de su política de apoyo a pasajeros, que ahora incluye el reembolso excepcional de gastos razonables de hospedaje, alimentos, transporte terrestre y otros desembolsos derivados de la reciente interrupción laboral. Esta medida aplica a quienes vieron afectado su viaje entre el 15 y el 23 de agosto de 2025 y se suma a la política flexible de reprogramación ya vigente, que cubría costos de transporte.

La aerolínea informó que toda su flota volvió a operar y que hoy transportará a más de 127,000 pasajeros a través de su red global. Asimismo, prevé que para el viernes 22 de agosto estará operando prácticamente con normalidad.

“Los 40,000 compañeros de Air Canada, con su compromiso y experiencia excepcionales, nos permitieron restablecer operaciones antes de lo previsto. Ofrecemos una sincera disculpa a todos los pasajeros cuyos planes de viaje se vieron afectados y estamos comprometidos a corregir la situación”, señaló Mark Nasr, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de Air Canada.

La aerolínea detalló que las reclamaciones deberán presentarse con comprobantes a través de su portal de atención al cliente, y aunque trabajará para resolverlas con rapidez, el proceso podría tomar entre cuatro y seis semanas debido al volumen esperado.

Air Canada destacó que esta política especial va más allá de sus obligaciones legales y refleja su compromiso con los pasajeros, quienes además cuentan con la flexibilidad de reprogramar vuelos o solicitar el reembolso de transportes alternativos adquiridos durante la contingencia.

Más información sobre las políticas excepcionales de gastos y transporte está disponible en www.aircanada.com/action (página web en inglés).