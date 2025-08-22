Watts by VEMO llega a Morelos con estaciones en Cuernavaca

VEMO, la cleantech mexicana líder en la transición hacia la movilidad limpia en Latinoamérica, anunció la activación de 14 cargadores para vehículos eléctricos e híbridos conectables en Morelos. Con esta incorporación, la VEMO Charging Network (VCN), considerada la red de recarga pública más robusta y confiable de México, suma ya presencia en 18 estados del país.

Carlos Levy, Director de VEMO Charging Network, destacó la relevancia de este avance:

“Morelos es una entidad estratégica por su ubicación y gran desarrollo urbano. Fortalecer la infraestructura de recarga en esta zona es fundamental para facilitar la adopción de vehículos eléctricos y avanzar hacia un ecosistema de movilidad más sostenible”.

De acuerdo con la Electromovilidad Asociación (EMA), durante el primer semestre de 2025 las ventas de vehículos eléctricos e híbridos conectables crecieron 40.29% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo lapso, los puntos de recarga aumentaron 15% en el país, con un crecimiento de 10.35% en la red pública gracias al impulso de empresas como VEMO.

Los 14 cargadores de VEMO se encuentran distribuidos en dos estaciones clave de Cuernavaca:

Plaza Bugambilias – Río Balsas, Vista Hermosa, 62270 Cuernavaca, Morelos.

– Río Balsas, Vista Hermosa, 62270 Cuernavaca, Morelos. Centro Comercial Averanda – Carretera México-Acapulco Km. 87.5, Ricardo Flores Magón, Cuernavaca, Morelos.

En Plaza Bugambilias operan seis cargadores con un conector cada uno. En Averanda, los usuarios cuentan con ocho cargadores y un total de 10 conectores, incluyendo cuatro de carga rápida. En conjunto, estos 16 conectores ofrecen una capacidad instalada de 400 kW.

Mediante la aplicación Watts by VEMO, los conductores pueden localizar estaciones cercanas, seleccionar el conector ideal para su vehículo, pagar en línea, recibir soporte y dar seguimiento en tiempo real a sus recargas.