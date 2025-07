Nautica Residences expande su oferta frente a la laguna Nichupté

El exclusivo desarrollo inmobiliario Nautica Residences by Naúma anunció la expansión de su proyecto con The Villas Collection, una nueva fase que incorpora once villas de alta gama diseñadas para ofrecer privacidad, confort y una experiencia de vida al aire libre en el corazón del Caribe mexicano.

Las nuevas unidades residenciales se distribuirán en dos niveles, con terrazas privadas, albercas y jardines, diferenciándose de los departamentos verticales de una planta de la primera etapa. Aunque se mantendrán dentro de las mismas torres residenciales, las villas ofrecerán un programa habitacional independiente que duplica el espacio habitable y mantiene acceso a las amenidades generales del complejo.

La construcción de The Villas Collection comenzará a finales de 2025 y se espera que las entregas inicien hacia el cierre de 2028, en sincronía con la primera torre del desarrollo. Ambas fases compartirán servicios y modelo de administración bajo el concepto “hotel living”, distintivo del proyecto.

Durante el evento de lanzamiento realizado en el Hotel Nizuc, Marc Pujol, representante de la firma comercializadora GMB, destacó el enfoque exclusivo del producto: “The Nautica Villas Collection no está a la venta para todos, está aquí para quienes saben reconocer el instante perfecto y tomarlo”. GMB mantiene su papel como socio estratégico en la comercialización del desarrollo.

También participó Andrew Goldberg, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina en Authentic Brands Group, quien reafirmó su respaldo al proyecto y celebró la apertura de este nuevo capítulo para Nautica Residences.

Concebida desde la planeación original del máster plan, esta expansión se integra dentro del mismo predio frente a la laguna Nichupté, lo que permite consolidar una comunidad cerrada, conectada con la infraestructura turística de Cancún.

El proyecto apunta a inversionistas patrimoniales interesados en propiedades vacacionales o esquemas de renta de lujo, con una apuesta por el diseño, la ubicación y la exclusividad. Además, se prevé que la construcción genere empleos directos e indirectos en sectores como turismo, comercio, gastronomía y servicios.