Fibra Mty avanza en la depuración de su portafolio y acuerda venta de oficinas en Jalisco por 31.3 mdd

Publicado

Hace 12 segundos

en

Monterrey, Nuevo León, 20 de noviembre de 2025.— Fibra Mty (BMV: FMTY14) continúa con su estrategia de optimización y reposicionamiento de activos al firmar un acuerdo —sujeto al cumplimiento de condiciones— para la venta de una propiedad de oficinas en Jalisco por hasta 31.3 millones de dólares, más IVA correspondiente a la edificación.

La transacción se alinea con el objetivo del fideicomiso de reducir su exposición al segmento de oficinas y fortalecer su presencia en el mercado industrial, que mantiene una tendencia de crecimiento estructural en México.

La FIBRA, dirigida por Jorge Avalos, detalló que los recursos obtenidos podrán destinarse tanto a nuevas inversiones industriales como al programa de recompra de CBFIs, siempre dentro de los límites autorizados por la Asamblea de Tenedores.

El monto acordado es consistente con el valor razonable de mercado establecido por el valuador externo del fideicomiso.

Un portafolio en transformación

De acuerdo con la información disponible, y tomando como referencia el portafolio al 31 de marzo de 2024 —antes de iniciar su proceso de optimización— Fibra Mty ha concretado o firmado acuerdos de venta por aproximadamente 33% de su portafolio de oficinas. Este avance refleja el compromiso de la compañía por migrar hacia una composición más sólida y orientada a la demanda industrial del país.

La estrategia busca fortalecer la posición de Fibra Mty en un sector que muestra resiliencia, impulsado por el nearshoring y la expansión de cadenas de suministro en México.

