Fibra Inn internaliza la operación de sus hoteles en México

Fibra Inn, fideicomiso de inversión en bienes raíces hotelero internamente administrado y especializado en servir al viajero con marcas internacionales, anunció el inicio del proceso de internalización de la operación de 28 hoteles en México.

El proceso se llevará a cabo entre noviembre de 2025 y enero de 2026, en un esquema planificado y ordenado que permitirá al fideicomiso fortalecer su estructura operativa, mejorar la eficiencia y alinear la gestión hotelera con su visión estratégica de largo plazo.

Esta decisión marca una nueva etapa en la evolución corporativa de Fibra Inn, que en 2017 ya había internalizado su administración, consolidando así un modelo de gestión integral.

“En 2017 internalizamos exitosamente la administración de Fibra Inn; hoy internalizamos la operación de estos hoteles. Con ello podremos generar valor de forma más efectiva, lograr eficiencias relevantes y elevar la calidad de la experiencia de nuestros huéspedes. Este modelo, que combina administración y operación internalizadas, ha demostrado ser exitoso entre diversos propietarios a nivel mundial”, destacó Miguel Aliaga, director de Administración y Finanzas de Fibra Inn.

El nuevo modelo operativo permitirá a Fibra Inn incrementar el control sobre sus propiedades y procesos, mejorar los resultados financieros y de gestión, fortalecer la toma de decisiones y garantizar la coherencia entre la operación diaria y los objetivos estratégicos del fideicomiso.

Este avance se apoya en la experiencia del equipo operativo, administrativo y financiero de Fibra Inn, que lidera la transición de manera planificada y ordenada, asegurando la continuidad y calidad del servicio en todos los hoteles.

Actualmente, la compañía ya opera internamente los hoteles Holiday Inn Monterrey Valle y Holiday Inn Puebla La Noria, y continuará con la incorporación gradual del resto de las propiedades hasta enero de 2026.

Con esta transformación, Fibra Inn reafirma su compromiso con la generación de valor para sus inversionistas y con la excelencia en la experiencia de sus huéspedes, fortaleciendo su posición como líder en el sector hotelero institucional de México.

Los 28 hoteles que serán parte de esta internalización operativa son: