Cuando las mujeres trabajan juntas son imparables: MULIV

Mujeres Lideres por la Vivienda y el sector Inmobiliario (MULIV) celebró su tercera Cumbre donde reunió a mujeres que inciden en el sector y están a la cabeza de sus empresas, organizaciones o asociaciones, tomando decisiones, haciendo alianzas y participando en eventos para dar a conocer sus logros y propuestas.

Al inició de la cumbre, Marisol Becerra, presidenta de Muliv compartió que el sector inmobiliario representa 16 puntos del PIB y está vinculado a 48 ramas económicas, de ahí que el objetivo es reunir autoridades y lideres del sector para dialogar acerca de los retos del sector inmobiliario.

Lo anterior, con una visión de mayor bienestar para todas las mexicanas, señaló la presidenta Muliv.

Muliv explicó, es una comunidad de más de 60 mujeres que representan a todo el ecosistema de sector construcción e inmobiliario y que van desde arquitectas consultoras, valuadoras, periodistas quienes desde sus posiciones impulsan la profesionalización de las mujeres y las animan a ocupar espacios de decisión.

“Hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando con aliados y sin fronteras, cuando las mujeres trabajamos juntas somos imparables”, afirmó la presidenta de MULIV.

En tanto, Mariel Zúñiga fundadora de MULIV y directora de Grupo En Concreto expuso que MULIV es un espacio que sirve para saber cómo rebasar la egoteca y sumar conocimiento objetivos y luchas y más en estos tiempo donde se requiere ir hombro con hombro a sumar una meta para saber dirigir esfuerzos.

En su mensaje de bienvenida y apertura, la periodista hizo un recuento de cómo empezó a tocar puertas y a asociarse con mujeres que también tenían esa inquietud de trabajar en impulsar a las profesionales del sector para sobresalir en un medio dominado por hombres, tanto que ahora están a un paso de cumplir su décimo aniversario en el 2026.

Una vez culminada la ceremonia de bienvenida se dio paso a la mesas de reflexión en la que las mujeres desde sus perspectiva y empresas ofrecieron puntos de vista sobre la situación económica y las oportunidades de inversión en el país, así como los problemas que le quejan como el fenómeno de la gentrificación y las soluciones sustentables

El reto, desarrollo urbano con inclusión: AMEXME

Retos para el crecimiento y densificación de las Ciudades fue una de las mesas de reflexión dentro de la Cumbre Muliv 2025 y donde se vertieron propuestas para aminorar el impacto del fenómeno de gentrificación que ha ocasionado que familias salgan de las ciudades a vivir a la periferia.

Ante este fenómeno, Carmen Flores, presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AMEXME, capitulo Villahermosa señaló que el reto es lograr un desarrollo urbano que sea inclusivo y justo.

La empresaria presentó una serie de propuestas sobre políticas de vivienda asequible, expuso que se pueden crear programas de subsidio de alquiler para grupos vulnerables establecer cuotas de vivienda social y nuevos desarrollos inmobiliarios.

Otro punto sería “gentrificación equilibrada”, y al mismo tiempo incentivar la construcción de vivienda vertical en zonas céntricas combinando usos mixtos, residencial y más comercial.

También apuntó que es necesario realizar inversión pública en barrios vulnerables sin especulación, así como mejorar servicios, agua, transportes, escuelas, salud y apoyar a negocios locales tradicionales con incentivos o subsidios.

Asimismo, fomentar la participación comunitaria en la planificación urbana, así como dar voz a los residentes en proyectos de renovación Impuestos.

En materia financiera propuso grabar a quienes compran propiedades solos como inversión y destacó la importancia de proteger el patrimonio cultural y tejido social.

Más sobre gentrificación desde la Canadevi

En tanto, Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Canadevi en Valle de México, señaló que “se habla de gentrificación como si fuera un terror y la gentrificación es la llegada de gente a las ciudades”.

Expuso que desde tiempos antiguos se da este fenómeno, por ejemplo en el renacimiento, Los Médici empezaron a traer arquitectos a filósofos y se creó el renacimiento, otra vez la etapa más importante Entonces hay que ver este tema de gentrificación como una oportunidad.

La vivienda es cara donde la normatividad es excesiva: Desarrolladores

La vivienda es más cara donde la normativa es excesiva y el mejor ejemplo es Guadalajara o la Ciudad de México, señaló Lydia Álvarez, directora de la desarrolladora Procsa.

Son normatividades excesivas. Y como no se han invertido en infraestructura y mantenimiento en muchas ciudades urbanas, se lo están cargando a la vivienda, afirmó en la Tercera Cumbre Muliv que se desarrolló en la Bolsa Mexicana de Valores.

Un estudio de Banorte señala que, en julio de 2025, el precio promedio por metro cuadrado de vivienda en la Ciudad de México alcanzó los 56 mil 899 pesos convirtiéndose en la más cara, en contraste, Tamaulipas registró el precio más bajo, de 17 mil 955 pesos.

Durante la mesa de diálogo Propuestas disruptivas para impulsar a la industria y el sector inmobiliario señaló que es excesivo lo que tienen que pagar los desarrolladores de la Ciudad de México por vialidad, por medio ambiente, por agua.

“Va más allá de lo que el artículo dice”. Va un poco al criterio de la zona y de lo que es necesario en la zona, entonces afirmó que hay un efecto de inflación en el valor de la vivienda.

“Si nos redujeran la normatividad, si nos dieran inseguridad jurídica, para que tengan una idea, un desarrollador hoy en la Ciudad de México hay nueve dependencias que pueden clausurarle. Es una locura. Y si no es medio ambiente, es la alcaldía, y si no es la PAOT, y si no es el INVEA”.

Eduardo Cuén, presidente de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI) coincidió con Lydia Álvarez y expuso que le ha tocado comercializar muchos proyectos inmobiliarios y sin duda alguna sí se siente una gran inquietud, un desánimo, una falta de certidumbre.

“Adicionalmente hay un costo financiero muy alto en términos de la lentitud de las gestiones para poder arrancar los proyectos”, hoy para arrancar un proyecto en una zona urbana, como puede ser la Ciudad de México, no estamos hablando de meses, sino que estamos hablando de años, y entonces esto es terrible porque trae un costo financiero asociado.

El empresario sostuvo que tiene que haber un esfuerzo muy importante por parte de las autoridades para simplificar todos los procesos y gestiones para que el desarrollo inmobiliario pueda seguir, “que sea fácil, ágil y claro”.

Daniella Gurrea, directora general de Genworth expuso que alrededor del mundo, la plática gira en torno a la vivienda asequible en su más reciente visita a los Estados Unidos es un tema que está en la palestra.

Dijo que los bancos en México aun con tasas altas durante los últimos años hubo oferta de créditos hipotecarios. “Si tú cumples las características que requiere cualquiera de los bancos que están trabajando en México, vas a tener acceso”.

Mis ideas disruptivas son, ¿y los que no tienen acceso? Platiquemos de los que no tienen acceso, de los que siempre están fuera de la mesa y del sector informal que está en constante crecimiento.

Surge la hipoteca digital

En ese sentido Wendy Nieva, titular de Unidad de Promoción de Negocios de Sociedad Hipotecaria Federal, (SHF) señaló que están promoviendo la hipoteca digital para que familias que tengan ingresos mixtos y que tengan por lo menos dos años de arraigo laboral puedan acceder hasta por un crédito de una vivienda de un millón y medio.

La funcionaria aplaudió que se esté regresando a tasas que pueden ser atractivas “porque esto sin duda alguna es un incentivo para todas aquellas personas que no pueden comprar una vivienda con recursos propios o de contado”.

La arquitecta Sara Topelson afirmó que en el medio urbano y arquitectónico tenemos que ver aspectos disruptivos y tenemos que trabajar de la mano con el gobierno.

Pero ahora tenemos que llamar a las autoridades de la ciudad, a los que otorgan permiso, pero a los que analizan la ciudad. Hoy en la Ciudad de México, por lo menos un 30% de territorio subutilizado. En toda la parte central hay tantas oportunidades, y voy a terminar con algo que no es una utopía, porque no quiero plantear ideas que no se pueden realizar.

Bueno, uno, habría que hacer un levantamiento de todas las áreas subutilizadas, si quieren, de la parte del Distrito Federal. No vamos a meternos con el Estado de México, que también las tiene. Hay una oportunidad enorme de reutilización de esas partes.

¿Y cómo se reutilizan?

Pues ahí el gobierno juega un papel muy importante, porque los vacíos urbanos son vacíos humanos, hacen que la ciudad se destruya, porque no queremos caminar al lado de baldíos, no queremos caminar al lado de edificios desocupados. El gobierno podría hacerlo. Y la forma más fácil, que se ha hecho en otros lugares, en México no se ha hecho, es con un crecimiento impositivo.

¿Estás pagando hoy del federal 30 pesos? Bueno, pues construyes, y si no, cada año te voy a subir 10%, hasta que tu federal sea tan caro que no te compres.