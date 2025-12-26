Bienes raíces en CDMX: por qué invertir al cierre e inicio de año

La verticalización urbana, la alta demanda habitacional y la conectividad de zonas clave refuerzan el atractivo de invertir en desarrollos residenciales con visión de largo plazo.

El cierre de un año y el inicio de otro no solo marcan un periodo de reflexión y planeación personal; también se han consolidado como una de las etapas más estratégicas para invertir en bienes raíces, particularmente en mercados urbanos con alta demanda, como la Ciudad de México.

Especialistas del sector inmobiliario coinciden en que este periodo concentra condiciones favorables para quienes buscan proteger su patrimonio frente a la inflación, diversificar inversiones y capitalizar oportunidades con una visión de mediano y largo plazo. Ajustes fiscales, mayor flexibilidad en las negociaciones y una lectura más clara del comportamiento del mercado para el año entrante convierten a estos meses en un punto clave para la toma de decisiones.

En este contexto, los desarrollos verticales bien ubicados y con fundamentos sólidos se posicionan como una alternativa inteligente y resiliente, especialmente en zonas que concentran conectividad, servicios, centros de trabajo y vida urbana.

¿Por qué invertir en bienes raíces al cierre e inicio de año?

De acuerdo con analistas inmobiliarios, este momento ofrece ventajas relevantes para los inversionistas:

Planeación financiera y fiscal. Cerrar el año con una inversión tangible permite estructurar mejor el patrimonio y anticipar estrategias para el siguiente ejercicio.

Cerrar el año con una inversión tangible permite estructurar mejor el patrimonio y anticipar estrategias para el siguiente ejercicio. Mayor margen de negociación. El dinamismo propio de fin de año abre oportunidades para acceder a mejores condiciones de precio y esquemas de compra.

El dinamismo propio de fin de año abre oportunidades para acceder a mejores condiciones de precio y esquemas de compra. Plusvalía sostenida. Los proyectos bien ubicados tienden a mantener e incrementar su valor, incluso en contextos de volatilidad económica.

Los proyectos bien ubicados tienden a mantener e incrementar su valor, incluso en contextos de volatilidad económica. Demanda constante. La vivienda en zonas centrales y bien conectadas mantiene un interés sólido tanto para uso habitacional como para renta.

Ubicación, verticalidad y valor a largo plazo

La verticalización de las ciudades se ha convertido en una respuesta natural al crecimiento urbano, priorizando cercanía, movilidad y calidad de vida. En este escenario, proyectos como University Tower®, ubicado sobre Paseo de la Reforma, concentran los elementos que hoy buscan los inversionistas: localización estratégica, diseño arquitectónico contemporáneo, amenidades integradas y un entorno con alta demanda habitacional.

Invertir en este tipo de desarrollos no solo responde a una lógica financiera, sino también a una tendencia de vida urbana que privilegia el tiempo, la conectividad y el acceso a servicios clave, factores que inciden directamente en la plusvalía del inmueble.

“El cierre e inicio de año es un momento clave para tomar decisiones patrimoniales inteligentes. Invertir en bienes raíces bien ubicados no solo protege el capital, también permite proyectar estabilidad y crecimiento a largo plazo, aun en escenarios económicos retadores”, señaló Ingrid Acebo, vocera de University Tower®.

A este contexto se suma el atractivo de la zona en términos de rentabilidad y demanda futura. “Paseo de la Reforma ha mostrado un comportamiento sólido en plusvalía, actualmente por encima del 8%. A ello se agrega la proyección de ocupación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, en la que México será una de las sedes, y que podría alcanzar entre 90% y 100% en esta zona estratégica. Esto convierte al momento actual en una oportunidad excepcional tanto para inversionistas como para quienes buscan ingresos por renta en el corto y mediano plazo”, agregó Acebo.

A diferencia de otros instrumentos financieros, el sector inmobiliario ha demostrado ser un refugio de valor en periodos de incertidumbre. La combinación entre ubicación, calidad constructiva y demanda constante posiciona a la vivienda vertical como una inversión que trasciende coyunturas y acompaña los ciclos económicos con mayor solidez.

De esta manera, cerrar un año o comenzar uno nuevo invirtiendo en bienes raíces no solo representa una decisión financiera, sino una apuesta estratégica por el futuro, la estabilidad y la construcción de patrimonio en una de las ciudades más dinámicas de América Latina.