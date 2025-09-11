Cédula Informativa de Zonificación: seguridad patrimonial en el Estado de México

Metepec, Estado de México.– Con el objetivo de impulsar un desarrollo urbano ordenado y seguro, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, promueve la Cédula Informativa de Zonificación, un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) que orienta sobre los usos de suelo y normas aplicables a los predios en la entidad.

Esta herramienta permite conocer si un terreno tiene uso habitacional, comercial, industrial o si se ubica en un área protegida o de riesgo. No se trata de un permiso, sino de una guía clave que brinda certeza antes de comprar un inmueble, construir una vivienda o iniciar un negocio.

El titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, destacó que invertir en un espacio normado ofrece certeza jurídica y seguridad patrimonial, evitando complicaciones legales o financieras a futuro. Además, subrayó que un crecimiento urbano planificado fortalece la economía al atraer inversiones, generar empleos y mejorar la infraestructura de servicios públicos.

La Cédula Informativa de Zonificación se emite actualmente en 30 municipios del Estado de México y se puede consultar en el portal oficial de la Sedui: https://sedui.edomex.gob.mx/.

Para recibir asesoría gratuita y personalizada, la Sedui invita a la ciudadanía a acudir al Centro de Operación Urbana “Impulsa”, con sedes en Toluca, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, previa cita en este enlace. La atención se brinda los miércoles y viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

Con este mecanismo, el Gobierno del Estado de México busca ofrecer a las familias y a los inversionistas mayor confianza, seguridad y respaldo para proteger su patrimonio en un entorno urbano regulado.