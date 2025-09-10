Colonos TK impulsa trabajos de bacheo con aportaciones vecinales en Tecamachalco

Tecamachalco, Estado de México.- La Asociación de Colonos de Tecamachalco concluyó una nueva jornada de bacheo en calles y avenidas del fraccionamiento, donde fueron reparados 31 baches en 8 vialidades, con una superficie total de 120 metros cuadrados.

La obra se realizó gracias a las aportaciones voluntarias de los vecinos, bajo la campaña “SÚMATE”, que promueve la corresponsabilidad ciudadana en el mejoramiento del entorno.

Meni Cohen, presidente de la mesa directiva de Colonos TK, explicó que si bien el mantenimiento de calles corresponde a los municipios de Naucalpan y Huixquilucan, la organización vecinal decidió actuar ante la magnitud de la problemática y los tiempos de respuesta de los programas públicos:

“Este bacheo representa calles más seguras, autos mejor cuidados y menos riesgos para peatones. Todo gracias a la organización de los propios vecinos”, afirmó.

Los trabajos fueron realizados por proveedores certificados, cumpliendo estándares técnicos de calidad, y se mantuvo coordinación con autoridades municipales para informar sobre los puntos atendidos y los pendientes más urgentes.

La iniciativa se enmarca en tres ejes:

Entorno: mejora de la movilidad y reducción de riesgos de accidente.

mejora de la movilidad y reducción de riesgos de accidente. Seguridad: prevención de percances vehiculares y peatonales.

prevención de percances vehiculares y peatonales. Asociados: transparencia en el uso de recursos vecinales.

Además del bacheo, Colonos TK ha impulsado campañas de recolección de residuos peligrosos, vacunación y esterilización de mascotas, así como actividades culturales y de seguridad vecinal.

Actualmente, la asociación realiza un censo para una segunda etapa de bacheo, que iniciará en los próximos días.