Vinte anuncia nuevo Director General para 2026

VINTE informó que el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta del C.P. René Jaime Mungarro —Director General desde enero de 2020— de concluir su cargo el 31 de diciembre de 2025. Tras recibir la opinión favorable del Comité de Prácticas Societarias, se designó al Ing. René Martínez Martínez como nuevo Director General de la compañía a partir del 1 de enero de 2026.

El C.P. Jaime, socio fundador de Vinte, se ha desempeñado como Director de Operaciones desde el inicio de actividades de la empresa en 2001 y como Director General Adjunto desde abril de 2019. A partir de este cambio, continuará participando activamente como integrante del Comité Ejecutivo de Vinte.

Por su parte, el Ing. René Martínez Martínez ha sido Director General de Servicios Corporativos Javer, S.A. de C.V. (“Javer”) desde marzo de 2017, después de desempeñarse como Director de Operaciones de la misma empresa desde noviembre de 2009.

La llegada del Ing. Martínez marca una nueva etapa de fortalecimiento y crecimiento institucional para Vinte, consolidando el trabajo conjunto con sus subsidiarias Javer y Derex. Tanto el C.P. Jaime como el Ing. Martínez seguirán formando parte del Consejo de Administración de Vinte.

SOBRE VINTE Vinte se consolidó como el grupo constructor de vivienda más grande de México en diciembre de 2024, tras la adquisición de Javer. Somos una desarrolladora inmobiliaria sustentable y verticalmente integrada, con 22 años de trayectoria y un enfoque claro en la rentabilidad y la generación de valor, con 15,243 viviendas escrituradas entre ambas compañías durante el 2024. Contamos con un equipo directivo altamente calificado, con más de 33 años de experiencia en el sector vivienda en México. A lo largo de nuestra historia, nos hemos dedicado al desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial, con un compromiso constante por mejorar su calidad de vida, lo que nos ha valido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. En Vinte, hemos desarrollado más de 72 mil viviendas en nueve estados del país, principalmente en la región centro, alcanzando un alto nivel de lealtad entre nuestros clientes. Desde 2017, impulsamos una estrategia digital enfocada en Proptech, en línea la filosofía de innovación de la empresa.