Ventas de vivienda en la ZMCDMX caen 4% anual al 3T2025

De acuerdo con el reporte de Tinsa México by Accumin, durante el 3T2025 se vendieron 7,640 unidades de vivienda en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX), cifra que representa un incremento trimestral del 1% y una disminución anual del 4%.

Del total de unidades vendidas, 41% correspondieron a la Ciudad de México, 42% a los municipios conurbados del Estado de México y 17% al estado de Hidalgo, este último con un aumento de dos puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Comportamiento por zonas

La zona Norte encabezó la actividad con 3,412 unidades vendidas, equivalente al 44.7% del total. En segundo lugar se ubicó la zona Centro, con el 21.7% de participación y 1,656 unidades desplazadas.

Ranking por alcaldía/municipio

Durante el 3T2025, Cuauhtémoc recuperó el primer lugar en el ranking de alcaldías y municipios con mayor número de unidades vendidas, al desplazar 931 unidades, aunque esta cifra implica una contracción anual del 6.2%.

En segundo lugar se colocó Tizayuca, con 930 unidades vendidas y un crecimiento anual del 18.4%. Por su parte, Tecámac y Zumpango mantuvieron un desempeño positivo al continuar con el crecimiento en el número de unidades comercializadas.

Comportamiento por precio

El precio unitario presentó una variación trimestral del 2% y una variación anual del 4.7% respecto al mismo periodo de 2024.

La zona Centro mantuvo su tendencia de crecimiento acelerado con una variación anual del 12%, pasando de $69,766/m² en el 2T2025 a $72,375/m² en el 3T2025.

En contraste, la zona Norte registró una desaceleración del 11% trimestral y del 7% anual. En los corredores Sur y Oriente, la vivienda del segmento Media presentó una disminución de entre 5% y 10%.

Stock disponible

El stock de vivienda en la ZMCDMX registró una disminución anual del 9.8%, pese a la entrada de 6,984 unidades correspondientes a 78 proyectos nuevos.

En la zona Centro, el número de desarrollos activos disminuyó de 389 a 348 respecto al trimestre anterior.

El corredor Sur continuó con una tendencia descendente: durante el 3T2025 se agotaron 52 proyectos, mientras que solo 25 iniciaron comercialización.

En la zona Poniente, se reportaron 11,722 unidades disponibles, una de las cifras más bajas de nuevos proyectos desde 2021, con solo 13 incorporaciones al mercado.

La zona Oriente cerró el trimestre con 1,203 unidades disponibles distribuidas en 26 proyectos.

Visión del mercado

“Hemos observado una baja constante en el número de proyectos que inician la comercialización, lo que reduce el stock disponible en zonas específicas y para sectores que buscan propiedades con un precio atractivo”, comentó Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México.

El informe completo puede consultarse aquí.