Amanco Wavin impulsa soluciones innovadoras en Expo ANEAS 2025

Amanco Wavin participó en Expo ANEAS 2025, el evento más relevante de la industria del agua en México y América Latina, realizado del 24 al 27 de noviembre en León, Guanajuato. La exposición reunió a los principales actores del sector para promover la innovación, la eficiencia y la cooperación en la gestión hídrica, con el objetivo de construir un futuro sostenible.

La empresa mantiene una colaboración activa con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), impulsando el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y el aprovechamiento eficiente de los recursos del país. Como líder en soluciones para la construcción y la infraestructura, Amanco Wavin continúa invirtiendo en innovación y desarrollo tecnológico para mejorar continuamente su portafolio de productos.

Expo ANEAS congrega a operadores, consultores, proyectistas, contratistas, dependencias gubernamentales, organismos internacionales, universidades y especialistas en gestión del agua. Además, ofrece un espacio para fabricantes, distribuidores y representantes de los sectores industrial y de la construcción, permitiendo un intercambio directo sobre las últimas tendencias y tecnologías.

Durante el encuentro se realizaron conferencias magistrales, paneles, talleres especializados y presentaciones tecnológicas enfocadas en infraestructura hidráulica, drenaje, saneamiento y medio ambiente. El evento supera los 5,000 visitantes profesionales, garantizando una plataforma de alto valor para la generación de oportunidades de negocio.

La participación de Amanco Wavin en esta edición reafirma su liderazgo como empresa comprometida con el desarrollo sostenible de ciudades y comunidades. Su presencia estuvo orientada a tres objetivos principales:

Impulsar la innovación y la sostenibilidad mediante tecnologías y productos que fortalecen una infraestructura hídrica resiliente y eficiente. Fortalecer vínculos institucionales con organismos operadores, dependencias gubernamentales y aliados estratégicos para promover proyectos sostenibles. Posicionar a la marca como referente en soluciones integrales a lo largo del ciclo completo del agua, desde su captación y conducción hasta su gestión y saneamiento.

“Participar en Expo ANEAS 2025 refuerza nuestro compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua limpia y saneamiento. Este espacio nos permite mostrar soluciones innovadoras en infraestructura hidráulica y sanitaria, fortalecer relaciones institucionales y recibir retroalimentación directa del mercado”, señaló Hiram González, director Comercial Canal Distribución de Amanco Wavin México. “El evento nos permite destacar líneas de productos enfocadas en eficiencia, durabilidad y economía circular, así como reafirmar nuestra misión de apoyar la construcción de ciudades más sostenibles y resilientes”.

Además de fortalecer relaciones con empresas, instituciones y profesionales del sector, la participación de Amanco Wavin permite a la compañía mantenerse al frente de las tendencias, nuevas tecnologías y soluciones vanguardistas que están transformando la industria del agua y la construcción.

Soluciones presentadas en Expo ANEAS 2025

Amanco Wavin exhibió un portafolio integral de productos diseñados para mejorar la conducción, manejo y aprovechamiento eficiente del agua:

Biaxial

Tubería para sistemas de conducción hidráulica a presión con tecnología de orientación molecular biaxial. Ofrece mayor resistencia, flexibilidad, tenacidad y eficiencia hidráulica.

C900

Tubería para conducción de agua potable, tratada e industrial. Fabricada bajo la norma ANSI/AWWA C900, garantiza alta resistencia mecánica, desempeño hidráulico superior y larga vida útil.

Conexiones Inyectadas Biax-Fit

Conexiones diseñadas para líneas de transporte de agua a presión, aplicables en infraestructura urbana, agrícola, riego de precisión e incluso proyectos hidropónicos.

Ademe

Sistema de tuberías de PVC para pozos profundos, con operación hasta 300 metros. Resistente a abrasión, corrosión química y desgaste mecánico.

Novafort

Sistema de tuberías PVC-U con pared estructural para alcantarillado sanitario, drenaje pluvial e infraestructura industrial. Con una vida útil superior a 100 años.

AquaCell

Sistema modular para infiltración, retención y gestión de agua pluvial. Fabricado en polipropileno reciclado, contribuye a la recarga de mantos acuíferos y al manejo sostenible del agua.

Geosintéticos

Portafolio de soluciones para refuerzo, drenaje y control de erosión del suelo, ampliamente utilizado en ingeniería civil y geotecnia.

Tuberías PEAD

Tuberías de polietileno de alta densidad para transporte de fluidos a presión, con alta resistencia, flexibilidad y durabilidad, aplicables en sectores agrícola, industrial, minero y urbano.

Cada uno de estos productos está respaldado por investigación, pruebas de laboratorio y ensayos de campo realizados por ingenieros especializados en infraestructura hidráulica y en el cuidado del agua.

Con su presencia en Expo ANEAS 2025, Amanco Wavin reafirma su compromiso de impulsar tecnologías sostenibles, promover la eficiencia hídrica y fortalecer la infraestructura que contribuye al desarrollo de ciudades más seguras, resilientes y responsables con el medio ambiente.