Infonavit cerrará el año con 1.2 millones de crédito en vivienda social

Hace 10 horas

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que dirige Octavio Romero Oropeza, tiene la meta en 2025 de llegar a 1.2 millones de créditos de vivienda social.

Durante el Encuentro Nacional de Vivienda 2025 que organiza la Canadevi añadió que además sumarán 1.8 millones de créditos de la línea II; 50 mil viviendas del modelo integral mixto de línea III y  280 mil créditos de mejoramiento.

“Al 21 de noviembre, el Infonavit tiene casi 260 mil viviendas contratadas; la meta es cerrar el año con 300 mil viviendas en construcción, aunque no vamos a tener problema. Hay viabilidad, hay proyectos y hay suelo”, afirmó.

El director del Infonavit, les comentó a los integrantes de la Canadevi que tiene identificado “un potencial adicional de 960 mil viviendas en 335 municipios”, considerando únicamente el 30 por ciento de los trabajadores con derecho a vivienda en esas zonas en estados como Aguascalientes con 36 mil 113, Baja California con 74 mil 954 y Jalisco con 99 mil 496.

“Sumando las metas programadas y este potencial, podemos llegar a más de 1.6 millones de viviendas sin riesgo de saturación”, indicó.

Infonavit con recursos suficientes

Octavio Oropeza señaló que el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit), alcanzó que alcanzó 1 billón 046 mil pesos.

El aumento en los recursos actuales son el resultado directo del fortalecimiento del salario mínimo en los últimos años, “Infonavit le significó pasar de 146 mil millones a 780 mil millones en su cartera de vivienda, por lo que es un cambio brutal, debido a que no es lo mismo cobrar el 5 por ciento de 80 pesos que el 12 por ciento de un salario que supera los 280 pesos”.

“Si hubiéramos tenido capacidad para construir 150 mil casas más este año, las habríamos financiado sin problema, porque dinero hay y va a haber, ya que la política salarial se mantendrá por encima de la inflación”, puntualizó.

temas relacionados:
Continua leyendo
