Encuentro Creativo 2025 conecta a jóvenes mexicanos con universidades italianas

La Cámara de Comercio Italiana en México, en colaboración con la Embajada de Italia en México, universidades de prestigio y empresas del sector creativo, anunció la quinta edición de Encuentro Creativo, iniciativa académica que impulsa a jóvenes mexicanos a explorar la creatividad italiana y continuar su formación en programas de posgrado y especialización en Italia.

Desde su creación en 2021, Encuentro Creativo se ha consolidado como un espacio gratuito de inspiración, orientación vocacional y desarrollo profesional, con impacto en más de 30 mil participantes en áreas como moda, diseño, sustentabilidad, arquitectura, inteligencia artificial, interiorismo, cine y marketing

Una edición con experiencias presenciales y virtuales

En 2025, el evento incorpora por primera vez un formato híbrido que incluye el Open Day presencial, a realizarse en la sede de ISDI México, donde se reunirán cientos de estudiantes en una jornada dedicada a la inspiración y el aprendizaje.

El programa contempla ponencias, charlas con líderes creativos, talleres interactivos y activaciones de marcas italianas y mexicanas, además de espacios de contacto directo con representantes de universidades internacionales.

Quienes asistan al Open Day recibirán una constancia de participación equivalente al 25 % del requisito necesario para aplicar a las becas académicas que cada año se otorgan para estudiar en Italia. Al completar el 50 % con la asistencia a ponencias virtuales, podrán acceder oficialmente al proceso de postulación.

Ciclo de ponencias virtuales

Del 13 al 17 y del 20 al 24 de octubre, el evento ofrecerá un programa gratuito en línea con la participación de docentes y expertos internacionales de reconocidas instituciones italianas como:

Accademia Italiana, Domus Academy, IED – Istituto Europeo di Design, Università IULM, Istituto Marangoni, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, POLIMODA y POLI.design.

Durante dos semanas, los estudiantes podrán conocer tendencias globales, metodologías de diseño, innovación y sustentabilidad desde las principales capitales creativas de Italia: Milán y Florencia.

La agenda completa del programa está disponible en www.encuentrocreativo.mx/agenda.

Un puente hacia la educación internacional

Encuentro Creativo no solo es una plataforma de formación, sino un vínculo directo con universidades italianas y oportunidades de becas.

En su edición 2024, 18 estudiantes mexicanos lograron obtener apoyos académicos para continuar sus estudios en Italia, consolidando el impacto de esta iniciativa en el desarrollo del talento nacional.

Para conocer más detalles sobre actividades, universidades participantes y próximos anuncios, visita www.encuentrocreativo.mx.