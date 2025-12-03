5 claves para ahorrar miles de pesos en una hipoteca

El crédito hipotecario es una herramienta de financiamiento que permite adquirir un inmueble de manera más rápida y accesible. No obstante, como cualquier crédito, implica el pago de intereses y, a diferencia de otros financiamientos, el inmueble que se compra queda como garantía. Por ello, resulta fundamental realizar un análisis financiero adecuado que ayude a las personas a ahorrar miles de pesos en la compra de su próxima vivienda.

Una parte importante para lograrlo es conocer cómo funcionan las mensualidades y cuáles son sus componentes. Las mensualidades de un crédito hipotecario están conformadas por el pago de seguros (desempleo, daños, vida), comisiones (por apertura del crédito o de originación), intereses y la amortización a capital (el pago que será destinado a la deuda original de la hipoteca).

Cuando una persona inicia a pagar su hipoteca, destinará la mayor parte de sus mensualidades al pago de intereses ya que a mayor plazo, mayor interés que se pagará por el crédito, por ello, es importante que antes de contratar una hipoteca se tengan herramientas para ahorrar en la compra de la casa. Por ello, comparto 5 claves para ahorrar en el pago de la hipoteca:

1.- . Anticipa pagos a capital

Durante los primeros años de un crédito hipotecario, realizar anticipos de pago a capital, tendrá un gran beneficio en la reducción de los intereses a pagar durante el tiempo que dure la hipoteca.

2.- Usa el refinanciamiento hipotecario

El refinanciamiento hipotecario es una forma de mejorar las condiciones de una hipoteca actual, ya sea porque la situación económica del comprador cambió o porque le interesa reducir el tiempo de pago. Con el refinanciamiento, se puede reducir el plazo a pagar y ajustarlo a la mensualidad que podría pagar el cliente para liquidar más rápido su hipoteca generando un ahorro de hasta el 30% en el costo total de la hipoteca.

3.- Recibe asesoría adecuada

De acuerdo con estimaciones de expertos hipotecarios, disponer de un asesor certificado, como los brókers hipotecarios, puede ayudar a una persona a ahorrar desde 400 mil pesos en el costo total de tu vivienda. Gracias al análisis financiero que realizan, pueden conocer las ofertas de crédito de las instituciones y ayudarles a elegir aquella hipoteca que mejor les convenga con base en la tasa de interés o plazo a pagar.

4.- Aprovecha descuentos de las instituciones

Si es que estás por contratar el crédito hipotecario para comprar casa, durante el año hay descuentos en las instituciones financieras como el buen fin, semana santa o fin de año. Algunas instituciones no cobran comisión por apertura, en otros casos hay descuentos en las notarías en que la escrituración tiene descuento ya que normalmente el costo por escriturar va del 4 al 7% del valor de la propiedad.

También en algunos bancos otorgan el avalúo gratis además de no penalizar por pagos anticipados y ofrecer una tasa fija para la hipoteca, lo que ayuda a que no se encarezca el crédito si es que la inflación se incrementa en el país.

5.- Usa tu aguinaldo

Aprovechar el aguinaldo, liquidaciones o alguna caja de ahorro será crucial para pagar menos por el crédito pues destinar la mayor cantidad de dinero al pago de la deuda, sobre todo en los primeros cinco años del crédito, reducirá el interés que te cobra el banco por el préstamo que te ha otorgado. Así que, si deseas pagar menos por tu próxima casa, realizar pequeños ajustes en tus hábitos financieros serán la clave y harán una gran diferencia en tus finanzas personales. Recuerda que acercarte con un experto, como los brókers hipotecarios podrá ayudarte en estos trámites.