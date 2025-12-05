Sabor Es Morelos 2025: cocina, tradición y proyección internacional

El Festival Internacional Gastronómico “Sabor Es Morelos” 2025 se reafirma como uno de los encuentros culinarios y turísticos más importantes del país. Su edición número 14, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en el centro de Cuernavaca, dará cierre al calendario gastronómico nacional y reunirá tradición, identidad y desarrollo económico.

Este año, la calle Hidalgo se convertirá en un corredor gastronómico con más de 100 expositoras y expositores, entre ellos cocineras tradicionales, restaurantes emblemáticos, artesanas, escuelas de gastronomía, emprendedores y productores locales. La afluencia estimada supera las 110 mil personas, lo que representa una derrama económica significativa para la entidad.

La presencia de Perú como país invitado y de Celaya, Guanajuato, como ciudad homenajeada, ampliará el posicionamiento internacional del festival. La cocina peruana se integrará con la riqueza gastronómica morelense, mientras Celaya compartirá su emblemática cajeta y su reconocida cartonería artística. Además, Jojutla, Xochitepec y Tlaltizapán participarán con propuestas que subrayan la diversidad culinaria del estado.

El festival contará también con restaurantes icónicos como Las Mañanitas, Las Leñas y Los Vikingos, que compartirán espacio con cocineras tradicionales de Cuentepec, Tepoztlán, Totolapan y Cuernavaca, creando una experiencia que combina alta cocina, tradición y accesibilidad para todas y todos.

“Sabor Es Morelos” forma parte de una política estatal integral impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia, y desarrollada en coordinación con las Secretarías de Turismo, Economía y Cultura. Bajo esta visión, la gastronomía se consolida como motor económico, de cohesión social y de proyección turística para el estado.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, destacó que el festival es un ejemplo de colaboración entre sociedad civil, iniciativa privada e instituciones públicas, generando beneficios reales para la población.

Uno de los ejes centrales de esta edición es el impulso a los productos identitarios de Morelos, a través del trabajo conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Entre ellos destacan la Denominación de Origen del Mezcal Morelense, la Indicación Geográfica de la Cecina de Yecapixtla, así como los avances del Arroz Morelos y la Caña de Azúcar. También continúa la gestión para que el Chinelo obtenga una indicación geográfica. Estos distintivos fortalecen la presencia de Morelos en nuevos mercados y elevan la competitividad de sus productores.

El evento incluirá pabellones dedicados al mezcal, el arroz, las artesanías y el programa “Orgullo Morelos”, además de un pabellón de arte contemporáneo que integra gastronomía y creación visual. Comparsas, música, actividades familiares y concursos transformarán el Centro Histórico de Cuernavaca en una celebración abierta, diversa y vibrante.

Con esta edición, “Sabor Es Morelos” confirma su lugar como una de las grandes fiestas gastronómicas del país, reflejando una visión de turismo cercana al territorio, comprometida con las comunidades y orgullosa de su identidad culinaria.