Lo Mejor de Jalisco 2025: así se reconoció al turismo del estado

La plataforma México Desconocido y el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo, realizaron por primera vez la entrega de los premios “Lo Mejor de Jalisco 2025”, un reconocimiento que destaca el talento, las experiencias y el crecimiento del sector turístico en la entidad.

Jalisco cerró 2025 consolidado como potencia turística nacional, al ubicarse en el tercer lugar en aportación al PIB turístico y en el segundo lugar en ingresos hoteleros.

La ceremonia tuvo lugar en el centro de eventos PALCCO, donde se reunieron representantes del sector, empresarias, empresarios, trabajadores, trabajadoras y medios de comunicación.

Durante la gala se reconocieron 24 categorías vinculadas a gastronomía, turismo cultural, hospedaje, aventura, bienestar y trayectorias. Las nominaciones se definieron mediante una votación abierta realizada del 6 al 23 de noviembre en el portal lomejordejalisco.com, permitiendo la participación directa del público.

Entre los premios más destacados se encuentran:

Mejor Experiencia Cultural o Comunitaria: Ballet Folclórico de Guadalajara

Ballet Folclórico de Guadalajara Mejor Espacio de Arte Contemporáneo: Museo Cabañas

Museo Cabañas Sabor a Jalisco: Birriería Pelé, de Cocula

Birriería Pelé, de Cocula Manos del Sabor: Evalia Rivera

Evalia Rivera Innovación al Plato: Bruna

Bruna Chef Estrella: Poncho Cadena

En bebidas y mixología se reconoció a Farmacia Rita Pérez como Mejor Bar de Coctelería, a Óscar Becerra como Mejor Bartender y al José Cuervo Express con el distintivo Agave de Oro.

En artesanías y compras, la Artesanía de Tonalá fue distinguida como Mejor Experiencia Artesanal, mientras Benito Santos recibió el reconocimiento Creativo Jalisco.

En turismo de naturaleza y aventura se premió el cañonismo en las cascadas de Huaxtla, operado por Descender. En hospedaje, los galardones fueron para:

Mejor Hotel Boutique: Hotel Demetria

Hotel Demetria Mejor Hospedaje en el Interior del Estado: Monteverde, en Mazamitla

Monteverde, en Mazamitla Mejor Alojamiento de Lujo: Four Seasons Resort Tamarindo, en Costalegre

Las festividades reconocidas incluyeron al Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería como Mejor Festival, y a la Romería de la Virgen de Zapopan como Mejor Fiesta Tradicional.

En innovación y sostenibilidad, Canopy River (Puerto Vallarta) recibió el distintivo Corazón Verde, y Apicultor por un Día, de Miel Oro, fue premiado como Raíces que Transforman.

En trayectorias y personalidades se distinguió a:

Canelo Álvarez , Embajador Jalisco

, Embajador Jalisco Juan Vela , Legado Vivo

, Legado Vivo JAPI Museo Interactivo , Innovación Digital

, Innovación Digital Juan Pablo Partida , Wedding Planner

, Wedding Planner Sierra Lago Resort & Spa, en Mascota, como Wellness Jalisco

Durante el encuentro, la secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, presentó los principales indicadores del sector, que muestran un crecimiento sostenido a pesar de los retos de 2025. Jalisco registró:

3% de incremento en la llegada de visitantes

1% más en derrama económica

1% en ocupación hotelera

3% en empleo turístico

3.5% en movimiento de pasajeros

Este crecimiento fue impulsado de manera significativa por los Pueblos Mágicos, que entre enero y septiembre recibieron 24.3 millones de visitantes, un aumento del 2% respecto al mismo periodo de 2024, con una derrama superior a 55 mil millones de pesos.

En el primer año de gobierno se consolidaron diez ejes estratégicos, entre ellos la integración de Filma Jalisco, la creación del Consejo Consultivo Estatal de Turismo, el diseño del Programa Jalisco 2030 y la instalación de un Observatorio Turístico con estándares internacionales.

La conectividad aérea también registró avances con 27 nuevas rutas, y la proyección de 40 nuevos hoteles que sumarán más de 90 mil habitaciones, con una inversión superior a 2 mil millones de dólares.

La estrategia contempló una inversión de 100 millones de pesos para Pueblos Mágicos, 211 millones de pesos en infraestructura municipal y un convenio con Blue Flag para certificar playas de Puerto Vallarta y Costalegre.

En capacitación, Jalisco creció 35.8% en el Registro Nacional de Turismo, ocupando el segundo lugar nacional, además de incrementar en 48% las capacitaciones a prestadores de servicios turísticos.

Asimismo, se diseñó una nueva regionalización turística y se creó la Ruta del Valle del Tequila y la Ruta del Tequila de los Altos, junto con la exploración de nuevas rutas innovadoras.

Jalisco se consolidó como sede de grandes eventos internacionales como MexBest, Spirits Selection, los Premios Ariel y la futura primera edición de ITB Américas 2026.

Con una inversión de 499 millones de pesos en promoción turística, el estado desarrolló más de 600 acciones de comercialización, fortaleció su presencia internacional y concretó más de 2,350 citas de negocio en ferias como FITUR Madrid, ITB Berlín y WTM Londres.

De cara a 2026, Jalisco se prepara para recibir el Mundial 2026 con la campaña “Jalisco: la sede más mexicana”.